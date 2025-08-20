Burak Gaziantep'te

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz getirildi. Sezonun açılış maçında Galatasaray'a, geçen haftada da Konyaspor'a yenilen Gaziantep ekibinde İsmet Taşdemir'le karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Taşdemir'in yerine son olarak geçen sezon devre arası geldiği Kasımpaşa'dan, sezon sonunda ayrılan Burak Yılmaz getirildi. Başkan Memik Yılmaz'ın da katıldığı törenle 40 yaşındaki teknik adam, kendisini sezon sonuna kadar kırmızı-siyahlı renklere bağlayan imzayı attı.

SÜRESİ DOLMADAN 5. KEZ

Süper Lig'de henüz 2. haftada teknik direktör değişikliğine giden G.Antep FK, kontrat süresi dolmadan teknik adamlarla yollarını ayırma geleneğini sürdürdü. Ligde 7. sezonunu geçiren kırmızı-siyahlılar, daha önceki 6 sezon da Sumudica (2 dönem), Sa Pinto, Erol Bulut, Erdal Güneş ve Selçuk İnan ile çalıştı. Görev alan 5 çalıştırıcı, kontratları bitmeden ayrıldı.