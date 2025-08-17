RAMS Başakşehir-Zecorner Kayserispor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 2. haftasında RAMS Başakşehir ile Zecorner Kayserispor karşı karşıya geliyor.
Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
RAMS BAŞAKŞEHİR-ZECORNER KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ:
RAMS Başakşehir: Muhammed, Ebosele, Duarte, Opoku, Onur Bulut, Onur Ergün, Deniz, Shomurodov, Umut, Brnic, Da Costa
Zecorner Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Denswil, Carole, Ackah, Jung, Mendes, Cardoso, Mane, Opoku
RAMS BAŞAKŞEHİR-ZECORNER KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
RAMS Başakşehir-Zecorner Kayserispor maçı TSİ 21.30'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.