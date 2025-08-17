CANLI SKOR ANA SAYFA
RAMS Başakşehir-Zecorner Kayserispor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

RAMS Başakşehir-Zecorner Kayserispor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 2. haftasında RAMS Başakşehir ile Zecorner Kayserispor karşı karşıya geliyor. Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2025 Pazar 21:23
RAMS Başakşehir-Zecorner Kayserispor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 2. haftasında RAMS Başakşehir ile Zecorner Kayserispor karşı karşıya geliyor.

Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

RAMS BAŞAKŞEHİR-ZECORNER KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ:

RAMS Başakşehir: Muhammed, Ebosele, Duarte, Opoku, Onur Bulut, Onur Ergün, Deniz, Shomurodov, Umut, Brnic, Da Costa

Zecorner Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Denswil, Carole, Ackah, Jung, Mendes, Cardoso, Mane, Opoku

RAMS BAŞAKŞEHİR-ZECORNER KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

RAMS Başakşehir-Zecorner Kayserispor maçı TSİ 21.30'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

Beşiktaş-Eyüpspor | CANLI
