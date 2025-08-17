Konyaspor-Gaziantep FK maçı canlı izle | Tümosan Konyaspor-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun 2. haftasında heyecan dolu bir karşılaşma izleyiciyle buluşacak. Tümosan Konyaspor, sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Sezona galibiyetle başlayan yeşil-beyazlı ekip, üst üste ikinci zaferini alarak lige güçlü bir giriş yapmayı amaçlıyor. Diğer tarafta Gaziantep FK, evinde Galatasaray'a 3-0 mağlup olarak sezona istediği gibi başlayamadı. Peki, Tümosan Konyaspor-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

TÜMOSAN KONYASPOR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu 2. haftasında oynanacak Konyaspor-Gaziantep FK maçı 17 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

TÜMOSAN KONYASPOR-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak Konyaspor-Gaziantep FK maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIM ARASINDA 25. RANDEVU

Tarihleri boyunca 24 defa karşı karşıya gelen Konyaspor ile Gaziantep FK, Süper Lig'in 2. haftasında 25. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 10 karşılaşmayı yeşil-beyazlılar kazanırken, 9 mücadeleyi de kırmızı-siyahlılar üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

KONYASPOR-GAZİANTEP FK MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Konyaspor-Gaziantep FK maçı hakemi Adnan Deniz Kayatepe oldu. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Mustafa Savranlar üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Erdem Mertoğlu üstlenecek.

Konyaspor-Gaziantep FK maçı VAR hakemi Erkan Engin oldu. AVAR'da ise Serkan Çimen görev yapacak.