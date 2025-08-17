CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Konyaspor-Gaziantep FK maçı canlı izle | Tümosan Konyaspor-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Konyaspor-Gaziantep FK maçı canlı izle | Tümosan Konyaspor-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu 2. haftasında Tümosan Konyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. İlk hafta maçını kazanan yeşil-beyazlılar, güçlü rakibine karşı da kazanıp lige etkili bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Evinde Galatasaray'a 3-0 kaybederek sezona mağlup başlayan kırmızı-siyahlılar ise zorlu deplasmanda 3 puan alarak çıkış arıyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, "Konyaspor-Gaziantep FK maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Tümosan Konyaspor-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2025 Pazar 12:20 Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2025 Pazar 12:25
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Konyaspor-Gaziantep FK maçı canlı izle | Tümosan Konyaspor-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tümosan Konyaspor-Gaziantep FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun 2. haftasında heyecan dolu bir karşılaşma izleyiciyle buluşacak. Tümosan Konyaspor, sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Sezona galibiyetle başlayan yeşil-beyazlı ekip, üst üste ikinci zaferini alarak lige güçlü bir giriş yapmayı amaçlıyor. Diğer tarafta Gaziantep FK, evinde Galatasaray'a 3-0 mağlup olarak sezona istediği gibi başlayamadı. Peki, Tümosan Konyaspor-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

TÜMOSAN KONYASPOR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu 2. haftasında oynanacak Konyaspor-Gaziantep FK maçı 17 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

TÜMOSAN KONYASPOR-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak Konyaspor-Gaziantep FK maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIM ARASINDA 25. RANDEVU

Tarihleri boyunca 24 defa karşı karşıya gelen Konyaspor ile Gaziantep FK, Süper Lig'in 2. haftasında 25. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 10 karşılaşmayı yeşil-beyazlılar kazanırken, 9 mücadeleyi de kırmızı-siyahlılar üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

KONYASPOR-GAZİANTEP FK MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Konyaspor-Gaziantep FK maçı hakemi Adnan Deniz Kayatepe oldu. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Mustafa Savranlar üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Erdem Mertoğlu üstlenecek.

Konyaspor-Gaziantep FK maçı VAR hakemi Erkan Engin oldu. AVAR'da ise Serkan Çimen görev yapacak.

ASpor CANLI YAYIN

Singo transferinde flaş gelişme!
Pep Guardiola'dan flaş Ederson çıkışı!
DİĞER
Taylor Swift’e büyük şok! Yapay zekanın ürettiği görüntüler olay yarattı
Yeni nesil hatırlamaz, arşiv unutmaz! 17 Ağustos'ta enkaz altında kalan devletten 6 Şubat sonrası asrın ihya ve inşasına: Rakamlarla hakikat
Maç sonu olay Mourinho sözleri!
G.Saray'dan flaş Zaniolo kararı! Bunu kimse beklemiyordu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Singo transferinde flaş gelişme! Singo transferinde flaş gelişme! 12:20
Konyaspor-Gaziantep FK maçı ne zaman? Konyaspor-Gaziantep FK maçı ne zaman? 12:20
Beşiktaş maçının VAR'ı açıklandı! Beşiktaş maçının VAR'ı açıklandı! 11:59
Manchester United-Arsenal maçı detayları! Manchester United-Arsenal maçı detayları! 11:57
G.Saray'dan fırsat transferi hamlesi! Icardi ve Osimhen gibi... G.Saray'dan fırsat transferi hamlesi! Icardi ve Osimhen gibi... 11:52
Beşiktaş Pellegrini'nin peşinde! Beşiktaş Pellegrini'nin peşinde! 11:49
Daha Eski
İsrailli sporcudan skandal hareket! İsrailli sporcudan skandal hareket! 11:34
Kasımpaşa ile Trabzonspor 33. randevuda! Kasımpaşa ile Trabzonspor 33. randevuda! 11:28
Nantes-PSG maçı detayları! Nantes-PSG maçı detayları! 11:12
Metz-RC Strasbourg maçı ne zaman? Metz-RC Strasbourg maçı ne zaman? 11:05
Auxerre-Lorient maçı ne zaman? Auxerre-Lorient maçı ne zaman? 10:57
Angers-Paris FC maçı ne zaman? Angers-Paris FC maçı ne zaman? 10:49