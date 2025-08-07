Süper Lig’de şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori takım

Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonu öncesi şampiyonluk oranları belli oldu. Açıklanan oranlara göre son şampiyon Galatasaray, yeni sezona da favori olarak giriyor.
FAVORİ GALATASARAY 2024-25 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, yeni sezonda da zirvenin en güçlü adayı olarak gösterildi. Sarı-kırmızılıların şampiyonluk oranı 1.60 olarak açıklandı.
EN YAKIN RAKİP FENERBAHÇE Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin oranı ise 2.25 olarak belirlendi. Sarı-lacivertliler, güçlü kadrosu ve teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde şampiyonluk yarışında iddialı bir konumda yer alıyor.
