Haberler Süper Lig Süper Lig’de şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori takım

Süper Lig’de şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori takım

Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonu öncesi şampiyonluk oranları açıklandı. İşte takımlara göre belirlenen oranlar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2025 Perşembe 15:56
Süper Lig’de şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori takım

Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonu öncesi şampiyonluk oranları belli oldu. Açıklanan oranlara göre son şampiyon Galatasaray, yeni sezona da favori olarak giriyor.

Süper Lig’de şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori takım

FAVORİ GALATASARAY
2024-25 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, yeni sezonda da zirvenin en güçlü adayı olarak gösterildi. Sarı-kırmızılıların şampiyonluk oranı 1.60 olarak açıklandı.

Süper Lig’de şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori takım

EN YAKIN RAKİP FENERBAHÇE
Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin oranı ise 2.25 olarak belirlendi. Sarı-lacivertliler, güçlü kadrosu ve teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde şampiyonluk yarışında iddialı bir konumda yer alıyor.

Süper Lig’de şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori takım

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR'UN ORANLARI DİKKAT ÇEKTİ
Yeni sezon öncesi yapılan oranlamada Beşiktaş'ın şampiyonluk ihtimali 8.50 olarak değerlendirildi.

Süper Lig’de şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori takım

Trabzonspor'a ise 22.00 oran verildi.

Süper Lig’de şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori takım

DİĞER TAKIMLARIN ORANLARI
Anadolu kulüplerinin şampiyonluk oranları ise oldukça yüksek seviyelerde. Açıklanan diğer oranlar şu şekilde:

Başakşehir: 80.00

Göztepe: 120.00

Samsunspor: 120.00

Konyaspor: 120.00

