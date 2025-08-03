Yıldızlar yola çıktı

Ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil edecek Samsunspor, transferde bombaları patlatacak. Başkan Yüksel Yıldırım, listelerinde yer alan iki futbolcu için müjde verdi. Başkan Yüksel Yıldırım, "Lech Poznan'dan 25 yaşındaki Afonso Sousa ile anlaştık, ama kulübünün kararını bekliyoruz. Oyuncunun bize gelme ihtimali yüksek" dedi. Sousa, bu sezon Polonya ekibi Lech Poznan'la 2 maça çıktı ve 1 asist yaptı. Geçen sezon ise 32 maçta 13 gol, 6 asist katkısı sağladı. Portekizli 10 numara, kontratının son yılına girdi. Portekiz'in A Milli Takım hariç tüm alt yaş kategorilerinde oynadı.

KARİYERİNDE 54 GOL, 24 ASİST YAPTI

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Stuttgart'lı Silas için de "Silas forvet, kanat ve sağ bek oynayabiliyor. Kiralık olarak alması daha kolay ama biz onu bonservisiyle almak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Silas, geçen sezon kiralık olarak boy gösterdiği Sırbistan ekibi Kızılyıldız'da 24 maçta 7 gol, 1 asist yaptı. Futbol kariyerinde ter döktüğü 192 maçta 54 gol, 24 asist yaptı. 26 yaşındaki Kongolu kanat forvet de kontratının son yılına girdi. 20 kez Kongo Milli Takımı'nda oynayan Silas, 1 gol kaydetti.

4 BÜYÜK YOK 5 BÜYÜK VAR

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, transfer yasağına rağmen ligi 3. bitirdiklerini hatırlatıp, hedeflerinin 5. Büyük dedirtmek olduğunu vurguladı. Yıldırım, "Çok hızlı giden, çok hızlı düşer. Örneklerini gördük. Biz bu düşüşün yeni bir örneği olmak istemiyoruz. Türkiye'de '4 Büyük' lafını değiştirmek için karar aldım. Artık '4 Büyük yok, 5 Büyük var' dedirtmek istiyorum" diye konuştu.