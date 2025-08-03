Petkovic şov

Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, sezon öncesi son hazırlık maçında Fas'ın Al-Wydad Club takımını 2-0 mağlup etti. Özel maçta gol perdesini açan yeni transfer Hırvat yıldız Bruno Petkovic, golle başladığı için çok sevindiğini belirtip, "Aslında Hırvat Ligi'nden daha iyi bir lige geldim ve burada elimden gelenin en iyisini göstereceğim" ifadelerini kullandı. Ligin ilk haftasında eski taliplisi olan Trabzonspor'a karşı sahaya çıkacak olmasıyla ilgili de konuşan 30 yaşındaki tecrübeli santrfor, "Geçmişte olan geçmişte kalmıştır. Şu an buradayım ve bütün odağım Kocaelispor'da" diye umut dağıttı.