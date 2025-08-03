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Haberler Süper Lig Niang Gaziantep'te

Niang Gaziantep'te

Gaziantep FK, daha önce Adana Demirspor forması da giyen, Empoli'den ayrılan 30 yaşındaki Senegalli forvet M'Baye Niang'la görüşmelere başladı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2025 Pazar 06:50
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Niang Gaziantep'te

Trendyol Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen Gaziantep FK, golcü transferinde tanıdık bir ismi radarına aldı. Kırmızı-siyahlılar, son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Empoli'de forma giyen ve takımdan ayrılan Senegalli forvet M'Baye Niang ile görüşmelere başladığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki deneyimli golcünün transferi için resmi temasların başladığı belirtildi. Senegalli golcünün kariyerinde Milan, Torino, Genoa ve Rennes gibi önemli kulüpler bulunuyor. Niang, geçtiğimiz sezon Empoli formasıyla oynadığı 13 maçta 5 gol kaydederken, 2023'te Adana Demirspor'da top koşturdu.

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