Niang Gaziantep'te

Trendyol Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen Gaziantep FK, golcü transferinde tanıdık bir ismi radarına aldı. Kırmızı-siyahlılar, son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Empoli'de forma giyen ve takımdan ayrılan Senegalli forvet M'Baye Niang ile görüşmelere başladığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki deneyimli golcünün transferi için resmi temasların başladığı belirtildi. Senegalli golcünün kariyerinde Milan, Torino, Genoa ve Rennes gibi önemli kulüpler bulunuyor. Niang, geçtiğimiz sezon Empoli formasıyla oynadığı 13 maçta 5 gol kaydederken, 2023'te Adana Demirspor'da top koşturdu.