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Sivasspor düştü

Samsunspor’a 1-0 kaybeden Sivasspor, Alanya’nın Beşiktaş’tan puan almasıyla Adana Demir ve Hatay’ın ardından 8 yıl sonra Süper Lig’den düştü

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2025 Pazartesi 06:51
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Sivasspor düştü

Trendyol Süper Lig'de Samsunspor-Sivasspor maçında büyük bir drama yaşandı. Samsunspor'a 1-0 yenilen Sivasspor, Süper Lig'den düşen üçüncü takım oldu. Maça hızlı başlayan kırmızı şimşekler, 2'de kaleci Ali Şaşal'a takıldı. 9'da ise son haftaların formda ismi Dimata, sahne aldı. Geçen hafta 3-0 kazanılan Eyüpspor maçında 2 gol atan Kongo asıllı Belçikalı santrfor, Emre Kılınç'ın pasında savunma oyuncularından harika bir şekilde sıyrıldıktan sonra ağları sarstı ve ilk yarının skorunu belirledi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNADI

2. yarıda skor avantajını koruyan Karadeniz ekibi, ligde kalma mücadelesi veren rakibine şans tanımadı. Karşılaşmada geri dönmek için ataklarını sıklaştıran Yiğidolar, çerçeveyi bulamadı ve 2016- 2017 sezonundan beri mücadele ettiği Trendyol Süper Lig'den düşen 3 takım oldu. Ülkemizi daha önce Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Sivas ekibi, 8 yıl sonra Trendyol Süper Lig'e veda ederken, maçın bitiş düdüğüyle birlikte futbolcular büyük bir üzüntü yaşadı.

SÖYLEYECEK BİR ŞEY YOK

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligden düştükleri için büyük bir üzüntü yaşadığını söyleyip kısa bir açıklama yaptı. Çalımbay, "Üzüldük, elimizden gelen her şeyi yaptık söyleyecek bir şey yok" ifadelerini kullandı.

3. SIRA İÇİN SAVAŞIYORUZ

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, üçüncülük için savaştıklarını belirtti. Alman teknik adam, "Aldığımız galibiyetten ötürü çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Üçüncü sıra için savaşıyoruz. Daha oynamamız gereken iki karşılaşma var" diye umut dağıttı.

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