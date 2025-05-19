Başakşehir Avrupa'da

Avrupa kupalarını hedefleyen iki takım Kasımpaşa'da karşı karşıya geldi. Maça golle başlayan taraf Başakşehir oldu. 14'te Yusuf Sarı'nın sağ çaprazdan arka direğe gönderdiği topu Duarte kafayla ağlara gönderdi. 22'de Operi'nin Winck'e ceza sahasındaki müdahalesi sonrasında hakem beyaz noktayı gösterdi. Penaltıyı kullanan Hajradinovic, ağları sarsıp ilk yarının skorunu belirledi: 1-1.

DNA'MIZDA AVRUPA VAR

İkinci yarıda 55'te Kemen, skoru 2-1 yaptı. Paşa 5 dakika sonra Yasin'le eşitledi. 79'da Başakşehir'in kazandığı penaltıda Opoku, ilk önce kaleci Gianniotis'te takıldı ardından seken topu tamamlayıp 5. sıradan Avrupa kupalarını ilan etti. Turuncu-lacivertliler sosyal medyadan, "DNA'mızda Avrupa var! Yeniden Avrupa semalarındayız" paylaşımını yaptı.