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Haberler Süper Lig Atakaş Hatayspor 2-4 RAMS Başakşehir | MAÇ SONUCU - ÖZET

Atakaş Hatayspor 2-4 RAMS Başakşehir | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Atakaş Hatayspor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan karşılaşmayı konuk ekip RAMS Başakşehir 4-2 kazandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2025 Cumartesi 21:01
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Atakaş Hatayspor 2-4 RAMS Başakşehir | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Atakaş Hatayspor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi.

Gol düellosuna sahne olan mücadeleyi İstanbul ekibi 4-2 kazandı.

RAMS Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri, 9. dakikada Krzysztof Piatek, 30. dakikada Yusuf Sarı, 82. dakikada Ivan Brnic ve 90. dakikada Joao Figueiredo kaydetti.

Ev sahibi ekibin gollerini 4. dakikada Carlos Strandberg ve 56. dakikada Bilal Boutobba'dan geldi.

Başakşehir'in golü oyuncusu Krzysztof Piatek 45. dakikada penaltıdan yararlanamadı.

Konuk ekip puanını 51'e yükseltti. Küme düşen Atakaş Hatayspor ise 19 puanda kaldı.

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