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Haberler Süper Lig CANLI İZLE | Atakaş Hatayspor-Tümosan Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CANLI İZLE | Atakaş Hatayspor-Tümosan Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Atakaş Hatayspor ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya gelecek. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada hata yapmak istemeyen iki takım da 3 puanın sahibi olmak istiyor. Murat Şahin yönetiminde kritik haftalara giren Hatayspor, alacağı her galibiyetle umutlarını son haftaya taşımak istiyor. 19 puanla 18. sırada yer alan ev sahibi takım, iç saha avantajını kullanarak etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Recep Uçar yönetiminde son haftalarda kritik galibiyetler alan Konyaspor ise zorlu deplasmanda bir yenisini daha eklemek istiyor. 37 puanla 12. sırada bulunan yeşil-beyazlılar, kritik karşılaşmayı kazanarak rahat bir nefes almayı hedefliyor. Peki, Atakaş Hatayspor-Tümosan Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2025 Cuma 15:28
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CANLI İZLE | Atakaş Hatayspor-Tümosan Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Atakaş Hatayspor-Tümosan Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Atakaş Hatayspor ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya gelecek. Küme düşme potasını doğrudan ilgilendiren karşılaşmada her iki takım da 3 puanın sahibi olmayı amaçlıyor. Murat Şahin yönetiminde kümede kalma ümitlerini son haftaya kadar sürdürmeyi hedefleyen bordo-beyazlılar, bu sezon oynadığı 29 maçta 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 18 mağlubiyet aldı. 19 puanla 18. sırada yer alan ev sahibi takım, iç saha avantajını kullanarak çıkış arıyor. Recep Uçar yönetiminde son haftalarda hayati galibiyetler alan Konyaspor ise zorlu deplasmanda bir yenisini daha eklemek istiyor. Bu sezon 30 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 yenilgi alan yeşil-beyazlılar, 37 puanla 12. bulunuyor. Peki, Atakaş Hatayspor-Tümosan Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ATAKAŞ HATAYSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Atakaş Hatayspor-Tümosan Konyaspor maçı 18 Nisan Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

ATAKAŞ HATAYSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mersin Stadyumu'nda oynanacak Atakaş Hatayspor-Tümosan Konyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cengiz, Massanga, Abdulkadir, Bamgboye, Boutobba, Strandberg, Aboubakar

Tümosan Konyaspor: Deniz, Adil, Bazoer, Uğur, Jevtovic, Ndao, Yasir, Oğulcan, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Kramer

HATAYSPOR İLE KONYASPOR ARASINDA 34. RANDEVU

Tarihleri boyunca 33 defa karşı karşıya gelen Hatayspor ile Konyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında 34. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanan karşılaşmaların 11'ini bordo-beyazlılar kazanırken, 14 mücadeleyi de yeşil-beyazlılar üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 8 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Atakaş Hatayspor-Tümosan Konyaspor maçının hakemi Halil Umut Meler oldu. Meler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Furkan Aksuoğlu üstlenecek.

Kritik karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Avusturyalı hakem Alan Kijas oturacak. AVAR'da ise Bersan Duran görev alacak.

ASpor CANLI YAYIN

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