Sipay Bodrum FK - Onvo Antalyaspor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig canlı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sipay Bodrum FK ile Onvo Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Son haftalarda aldığı galibiyetlerin ardından küme düşme hattından çıkmayı başaran Ege temsilcisi, evinde oynayacağı maçta hata yapmak istemiyor. Jose Morais yönetiminde farklı bir kimliğe bürünen Bodrum FK, bu sezon oynadığı 29 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 mağlubiyet alarak 14. sırada yer alıyor. Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesinin ardından çıkışa geçen Antalyaspor ise son 2 haftada aldığı 6 puanla önemli bir avantaj yakaladı. 29 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 yenilgiyle 10. sırada bulunan Akdeniz ekibi, üst sıralara çıkışını sürdürmek istiyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Sipay Bodrum FK: Sousa, Celustka, Ajeti, Ali, Cenk, Taylan, Fredy, Bardhi, Okita, Seferi, Puşcaş

Onvo Antalyaspor: Piric, Mert Yılmaz, Thalisson, Gerxhaliu, Güray Vural, Soner Dikmen, Erdal Rakip, Larsson, Kaluzinski, Van de Streek, Samudio

Sipay Bodrum FK - Onvo Antalyaspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

SİPAY BODRUM FK-ONVO ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor maçı 12 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da başladı.

SİPAY BODRUM FK-ONVO ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda oynanan Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.