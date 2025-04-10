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Haberler Süper Lig Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman? | FB - BJK derbi maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman? | FB - BJK derbi maçı ne zaman, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'in 34. hafta programı belli oldu. Fenerbahçe ile Beşiktaş derbisinin tarihini merak eden futbolseverler arama motorlarında Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman? | FB - BJK derbi maçı ne zaman, saat kaçta? sorularının cevabını araştırıyor. Kızışan şampiyonluk yarışının kritik maçlarından Fenerbahçe - Beşiktaş derbi maçı detayları haberimizde...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2025 Perşembe 13:09
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Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman? | FB - BJK derbi maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman? | Trendyol Süper Lig'de 32, 33 ve 34. haftanın fikstürü belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklama ile, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi de netlik kazandı. Ligde 2. sırada yer alan ve şampiyonluk mücadelesinde Galatasaray'ın en büyük rakibi olan Fenerbahçe ile 4. sıradaki Beşiktaş, Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Peki Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman? | FB - BJK derbi maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ DERBİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 32., 33. ve 34. hafta maç programlarını duyurdu. Futbolseverlerin merakla beklediği derbi de programda yerini aldı. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak olan dev karşılaşma, 4 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasına denk gelen dev mücadele, Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek.

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