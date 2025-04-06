  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Süper Lig Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira: "Rakip takımın ceza sahasına çok fazla girdik ama maalesef gol atamadık"

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira: "Rakip takımın ceza sahasına çok fazla girdik ama maalesef gol atamadık"

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Sipay Bodrum FK'ye 1-0 mağlup olan Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Joao Pereira, özellikle ilk yarıda rakip takım ceza sahasına çok fazla girmelerine rağmen gol atamadıklarını söyledi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2025 Pazar 17:28
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira: "Rakip takımın ceza sahasına çok fazla girdik ama maalesef gol atamadık"

Pereira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mağlubiyetten dolayı üzgün olduğunu belirtti.

Özellikle ilk yarıda tamamen kontrolün kendilerinde olduğunu anlatan Pereira, "Oyuncularım maçı tamamen kontrol etti. Genel olarak hafta boyunca çalıştıklarımızın hepsini ilk yarıda yaptılar. İlk yarıda 2-3 tane net pozisyona girdik. İkinci yarıda ise Bodrum FK biraz dengeyi sağlamaya başladı ama çoğunlukla top bizdeydi. Topu kontrol ettik. Rakip takımın ceza sahasına çok fazla girdik ama maalesef gol atamadık." dedi.

"BU MAÇTA SONUCU BELİRLEYEN TAKIM BİZ OLDUK"

Antalyaspor maçında olduğu gibi yine duran toptan gol yediklerini hatırlatan Pereira, "Bu maçta sonucu belirleyen takım biz olduk. Yediğimiz gole baktığımız zaman bu pozisyonu onlara biz verdik. Daha fazla konsantre olduk ve çalıştık ama yine bu maçta da maalesef duran toptan gol yedik." diye konuştu.

Pereira, mağlubiyetin takım, şehir, taraftar ve kendileri için çok zor olduğunun altını çizerek, Antalyaspor maçına göre sahada daha iyi şeyler yaptıklarını dile getirdi.

Ligde 7 maçlarının kaldığını anımsatan Pereira, şunları kaydetti:

"Daha fazla gelişmemiz, iyiye gitmemiz gerekiyor. Kalan bu maçlarda daha çok savaşmamız gerekecek. Özellikle son vuruşlarda ve duran toplarda daha gelişmemiz gerekiyor. Bunların üzerinde durmamız gerekiyor. Bir dönüş yapıp, ayağa kalkıp ligde kalacağımızı düşünüyorum. Son iki maçta yaptığımız küçük hataları iyi değerlendirip, iyi çözüp, onları tekrar etmemek için çalışmamız gerekecek. Buna dikkat etmemiz gerekecek."

G.Saray'a transfer piyangosu!
Tekke: "F.Bahçe'den beklemiyorduk"
DİĞER
SÜPER LİG PUAN DURUMU GÜNCEL TABLO! Süper Lig puan durumu sıralamasında son durum ne, lider kaç puanda?
Cunta=CHP! AK Parti ve kabineden milli irade düşmanı Özgür Özel'e peş peşe çok sert tepki: "Kötü niyetli bir siyasi cahil"
Mourinho: Ceza vermedim
F.Bahçe'nin yeni golcüsü İtalya'dan geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lider son dakikalarda yıkıldı! Lider son dakikalarda yıkıldı! 18:16
Fulham lideri devirdi! Fulham lideri devirdi! 18:06
Eyüp tek golle kazandı! Eyüp tek golle kazandı! 17:57
Mourinho: Ceza vermedim Mourinho: Ceza vermedim 17:42
Pereira: "Maalesef gol atamadık" Pereira: "Maalesef gol atamadık" 17:28
Dev maçta ilk 11'ler belli oldu Dev maçta ilk 11'ler belli oldu 17:26
Daha Eski
Morais: "Zor bir maçtı" Morais: "Zor bir maçtı" 17:15
Jorge Jesus geri dönüyor Jorge Jesus geri dönüyor 16:40
F.Bahçe'nin yeni golcüsü İtalya'dan geliyor! F.Bahçe'nin yeni golcüsü İtalya'dan geliyor! 16:24
İstanbul'da kazanan çıkmadı! İstanbul'da kazanan çıkmadı! 15:27
Sipay Bodrum FK'dan hayati galibiyet! Sipay Bodrum FK'dan hayati galibiyet! 15:25
Galatasaray'dan TFF'ye başvuru! Galatasaray'dan TFF'ye başvuru! 15:00