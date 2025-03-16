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Haberler Süper Lig Atakaş Hatayspor 3-2 Net Global Sivasspor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Atakaş Hatayspor 3-2 Net Global Sivasspor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Atakaş Hatayspor sahasında Net Global Sivasspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleden 3-2 galip ayrıldı. İşte maçın detayları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2025 Pazar 17:56
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Atakaş Hatayspor 3-2 Net Global Sivasspor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Net Global Sivasspor'u 3-2 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller, 30. dakikada Bilal Boutobba, 55. dakikada Recep Burak Yılmaz ve 65. dakikada Guy-Marcelin Kilama'dan geldi. Konuk ekibin gollerini ise 23. dakikada Bengali-Fode Koita ve 58. dakikada Rey Manaj kaydetti.

Atakaş Hatayspor'da Francisco Calvo 78. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu karşılaşmayla birlikte Atakaş Hatayspor ligde 19 puana yükseldi ancak 18. sırada kaldı ve düşme hattından kurtulamadı. Net Global Sivasspor ise 27 puanda kaldı ve düşme hattındaki rakibi Sipay Bodrum FK'nın kazandığı haftada kritik bir kayıp yaşayarak 16. sırada yer aldı.

Milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Atakaş Hatayspor, Bellona Kayserispor deplasmanına konuk olacak; Net Global Sivasspor ise sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak.

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