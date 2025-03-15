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Haberler Süper Lig TFF'den Beşiktaş-Galatasaray derbisi için hakem kararı!

TFF'den Beşiktaş-Galatasaray derbisi için hakem kararı!

Son dakika Beşiktaş, Galatasaray haberi | Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) hakem kararını verdi. İşte o karar... (BJK, GS spor haberleri)

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2025 Cumartesi 18:08
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TFF'den Beşiktaş-Galatasaray derbisi için hakem kararı!

Ligde bu hafta oynanacak karşılaşmaların ardından milli ara verilecek.

TFF'den Beşiktaş-Galatasaray derbisi için hakem kararı!

Milli takım arasının ardından ise futbolseverleri büyük bir mücadele bekliyor.

TFF'den Beşiktaş-Galatasaray derbisi için hakem kararı!

29 Mart'ta Beşiktaş ile Galatasaray, Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.

TFF'den Beşiktaş-Galatasaray derbisi için hakem kararı!

NTV'de yer alan habere göre, daha önce 25. haftada oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde olduğu gibi, bu kritik karşılaşmada da yabancı bir hakem görev yapacak.

TFF'den Beşiktaş-Galatasaray derbisi için hakem kararı!

TFF Yönetim Kurulu ve Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun onayıyla alınan karara göre, Süper Lig'de sezonun geri kalan derbileri yabancı hakemler tarafından yönetilecek.

TFF'den Beşiktaş-Galatasaray derbisi için hakem kararı!

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak dev mücadelede sahada düdük çalacak hakemin ismi ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

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