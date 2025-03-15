TFF'den Beşiktaş-Galatasaray derbisi için hakem kararı!
Son dakika Beşiktaş, Galatasaray haberi | Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) hakem kararını verdi. İşte o karar... (BJK, GS spor haberleri)
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NTV'de yer alan habere göre, daha önce 25. haftada oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde olduğu gibi, bu kritik karşılaşmada da yabancı bir hakem görev yapacak.
TFF Yönetim Kurulu ve Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun onayıyla alınan karara göre, Süper Lig'de sezonun geri kalan derbileri yabancı hakemler tarafından yönetilecek.
Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak dev mücadelede sahada düdük çalacak hakemin ismi ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.
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