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Haberler Süper Lig 14 takım ateşte

14 takım ateşte

Bitime 11 hafta kala Adana Demirspor ve Hatayspor'un şansını çok azalttığı Süper Lig’de 6. sıradaki Göztepe’den itibaren puanlar birbirine çok yakın

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2025 Çarşamba 06:50
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14 takım ateşte

Süper Lig'de şampiyonluk ve Avrupa kupaları yarışı kadar düşmeme mücadelesi de kıran kırana sürüyor. Alt tarafta Bodrum FK, Kayserispor ve Sivasspor'un kazandığı haftada Hatayspor'un da Trabzonspor deplasmanında sürpriz bir şekilde galip gelmesi hesapları karıştırdı. Samsunspor deplasmanından yenilgiyle ayrılan Adana Demirspor ise her geçen hafta ligde kalma şansını yitiriyor. Bitime 11 hafta kala 36 puanla 6. sıradaki Göztepe'den itibaren takımların düşme ihtimalinin bulunması ateş hattının sıcaklığını iyiden iyiye hissettiriyor. Özellikle 27'şer puanla sıralanan Kayserispor, Bodrum FK ve Sivasspor'un hemen üstünde 28 puanla Konyaspor'un bulunması bu 4 takım arasındaki yarışı daha da alevlendiriyor.

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