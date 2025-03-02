RAMS Başakşehir-Net Global Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig)

RAMS Başakşehir-Net Global Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında RAMS Başakşehir ile Net Global Sivasspor karşı karşıya gelecek. Çağdaş Atan yönetiminde son 2 maçında sadece 1 puan toplayabilen turuncu-lacivertliler, zorlu rakibi karşısında çıkış arıyor. Avrupa kupalarında mücadele etmeyi hedefleyen İstanbul temsilcisi, bu sezon oynadığı 23 lig maçında 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Piatek önderliğinde hücum yollarında etkili olmaya çalışacak ev sahibi takım, 3 puan almanın yollarını arayacak. Son 4 maçını da kazanamayan Yiğidolar ise kötü gidişi engellemek istiyor. Küme düşme potasının bir sıra üzerinde 15. sırada yer alan Sivasspor, Ömer Erdoğan yönetiminde İstanbul deplasmanında 3 puan alarak yaralarını sarmak istiyor. Peki, RAMS Başakşehir-Net Global Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RAMS BAŞAKŞEHİR-NET GLOBAL SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak RAMS Başakşehir-Net Global Sivasspor maçı 3 Mart Pazartesi günü saat 20.30'da başlayacak.

RAMS BAŞAKŞEHİR-NET GLOBAL SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak RAMS Başakşehir-Net Global Sivasspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PIATEK GOL KRALLIĞI YARIŞINDA ZİRVEDE

Süper Lig gol krallığı yarışında zirvede yer alan Krzysztof Piatek, fileleri havalandırmaya devam ediyor. Bu sezon oynadığı 22 maçta 18 gol kaydeden Polonyalı yıldız futbolcu, 2 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Başakşehir'in kazanamadığı son 2 haftada gol atamayan 29 yaşındaki futbolcunun Sivasspor maçında gol atıp atamayacağı heyecanla bekleniyor.

SİVASSPOR KAN KAYBEDİYOR

Ömer Erdoğan yönetiminde son 4 maçında sadece 1 puan toplayabilen Sivasspor, 13 maçta ise 1 galibiyet alabildi. Son olarak Kayserispor'u 5-2 mağlup eden Yiğidolar, bir an önce çıkış arıyor. Küme düşme hattının bir sıra üzerinde yer alan Sivasspor'da futbolcuların nasıl reaksiyon vereceği merak ediliyor. Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir deplasmanına konuk olacak kırmızı-beyazlılar, 25 hafta sonunda 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 yenilgi aldı.

İKİ TAKIM ARASINDA 48. RANDEVU

Süper Lig'in 26. haftasında karşı karşıya gelecek Başakşehir ile Sivasspor 48. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanan karşılaşmalardan 21'ini İstanbul ekibi kazanırken, 12 mücadeleyi de Sivas temsilcisi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 14 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Başakşehir-Sivasspor maçının hakemi Muhammet Ali Metoğlu oldu. Metoğlu'nun yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Melih Aldemir üstlenecek.