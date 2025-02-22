Reeder Samsunspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig)

Reeder Samsunspor-Çaykur Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Reeder Samsunspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Karadeniz derbisine sahne olacak haftada hazırlıklarını tamamlayan ekipler maç saatini beklemeye geçti. Thomas Reis yönetiminde bu sezonun en dikkat çeken takımlarından biri olmayı başaran Samsunspor, ligde oynadığı 23 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Başarılı performansını devam ettirmek isteyen ev sahibi takım, güçlü rakibi karşında kazanarak Avrupa hedefini sürdürmek istiyor. İlhan Palut yönetiminde son 3 haftada puan alamayan Çaykur Rizespor ise bu sezon 23 karşılaşmada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 yenilgi aldı. Üst üste gelen kötü sonuçların ardından çıkış arayan deplasman takımı, zorlu rakibi karşısında 3 puan almanın yollarını arayacak.

REEDER SAMSUNSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Reeder Samsunspor-Çaykur Rizespor maçı 22 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

REEDER SAMSUNSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

22 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Reeder Samsunspor-Çaykur Rizespor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Reeder Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Soner, Bennasser, Holse, Celil, Muja, Emre, Dimata.

Çaykur Rizespor: Tarık, Taha, Mocsi, Samet, Hojer, Papanikolau, Abdülkadir, Varesanovic, Ghezzal, Akintola, Ali Sowe.

İKİ TAKIM ARASINDA 52. RANDEVU

Süper Lig'in 25. haftasında kozlarını paylaşmaya hazırlanan Samsunspor ile Rizespor 52. defa rakip olacak. daha önce oynanılan karşılaşmalardan 20'sini Samsun ekibi kazanırken, 16 mücadeleyi de Rize temsilcisi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 15 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

SAMSUNSPOR'DAN ÜSTÜNLÜK

Thomas Reis yönetiminde etkili bir performans gösteren Samsunspor, Karadeniz derbilerinde de başarılı sonuçlar almayı sürdürüyor. Bu hafta Çaykur Rizespor ile karşılaşacak kırmızı-beyazlılar, rakibine karşı oynadığı son iki Süper Lig maçında gol yemeden kazanmasını bildi. Samsunspor, 25. hafta maçında da aynı başarıyı göstermesi durumunda, Rizespor karşısındaki en uzun galibiyet serisini tekrarlayacak (Nisan 2002-Mayıs 2004).

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Samsunspor-Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler oldu. Meler'in yardımcılıklarını Gökmen Baltacı ve Mehmet Kapluhan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Oğuzhan Aksu üstlenecek.