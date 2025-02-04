Bellona Kayserispor'da Stéphane Bahoken affedildi

Bellona Kayserispor, Net Global Sivasspor karşılaşmasının ardından kadro dışı bırakılan Stéphane Bahoken'in affedildiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bahoken'in takım arkadaşı Miguel Cardoso ve ailesi başta olmak üzere tüm takım arkadaşlarından, yönetim kurulu ve camiadan özür dilediği belirtildi.

Sportif direktör ve teknik direktörün raporları doğrultusunda konuyu değerlendiren Kayserispor yönetimi, oyuncuya verilen para cezasının geçerli kalacağını ancak Bahoken'in affedilerek takıma geri döneceğini açıkladı.

Bu karar sonrası Bahoken'in yeniden takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.