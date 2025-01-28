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Haberler Süper Lig Göztepe Furkan Bayır'ı kadrosuna kattı

Göztepe Furkan Bayır'ı kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Corendon Alanyaspor forması giyen 24 yaşındaki stoper Furkan Bayır ile 3.5+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2025 Salı 13:19 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2025 Salı 13:21
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Göztepe Furkan Bayır'ı kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İzmir temsilcisi, Corendon Alanyaspor forması giyen 24 yaşındaki stoper Furkan Bayır ile 3.5+1 yıllık sözleşme imzaladı.

İzmir ekibinden transferle ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"2000 doğumlu savunma oyuncusu Furkan Bayır ile 3.5+1 yıllık sözleşme imzaladık.

Son olarak C. Alanyaspor forması giyen Furkan, Süper Lig kariyerinde 82 maça çıkarken, U21 Milli Takımımızda ise 4 kez görev aldı.

Furkan Bayır'a Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz."

Furkan Bayır'ın önümüzdeki günlerde takımla birlikte antrenmanlara katılması ve Göztepe formasıyla Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında eski takımı Corendon Alanyaspor'a karşı ilk defa sahaya çıkması bekleniyor.

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