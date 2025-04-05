  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Süper Lig Çağdaş Atan: Artık pragmatik kararlar almaya başladım

Çağdaş Atan: Artık pragmatik kararlar almaya başladım

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, artık pragmatik kararlar almaya başladığını belirterek, "Başakşehir’in oyun tarzı bizim oyun anlayışımızla örtüşüyor. Bazen burada da sonuçlar önemli hale geliyor. Bazen oyun anlamında iki tarafı da tercih etmemiz gerekiyor. Türkiye’nin gerçeği doğrultusunda hareket etmemiz de gerekiyor" dedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2025 Cumartesi 19:31
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Çağdaş Atan: Artık pragmatik kararlar almaya başladım

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir, evinde karşılaştığı Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Atan, "İyi bir hoca takımına karşı galibiyet aldık. Konyaspor birçok takımın uzun süreli yaşadığı türbülanstan geçmiş bir takım. Buraya iyi bir şekilde geldiler. Savunma yapmaya çalışırken, bunu ligin en iyi yapan takımlardan bir tanesi. Kaliteli oyunculara sahipler. İptal edilen gol sonrası ilk yarı bitimine kadar oyunu kötü oynadık. Konyaspor savunma yaparken güçlü oyuncuları var. Biz geride 5'e 4 oyununu iyi oynamamız gerektiğini maç öncesi düşünüyorduk. İlk yarı istediklerimizi yapamadık. İlk yarı gol yemediğimiz için şanslıyız. İkinci yarıda gerekli alanları ve yapmamız gereken şeyleri söyledikten sonra penaltı pozisyonuna kadar iyi oynadık. Üstüne Yusuf Sarı ile çok net gol pozisyonu yaşadık. Son dakikalar rakip üzerimize gelmeye başlayınca savunmaya takviye yaptık. Önemli bir maçı, önemli bir rakibe karşı kazandık. Rakibi tebrik ediyorum. Bu sezon çok iyi oynamadan ilk defa bir maç kazandık" şeklinde konuştu.

"ARTIK PRAGMATİK KARARLAR ALMAYA BAŞLADIM"

Avrupa kupalarına katılma hedefi doğrultusunda sezonun geri kalanını değerlendiren Atan, "Trabzonspor maçındaki artıların üzerine koyarak devam etmek istedik. Eyüp maçı bunun devamıydı. Bugün çok iyi oynamadan kazandık. 15-20 dakika iyi oynamak bize sonuç almak için yetti. Kaybettiğimiz ve berabere kaldığımız maçlarda çok daha iyi oynadığımız maçlar oldu. Bazen skoru korumak için hamleler yapmamız gerekiyor. Artık pragmatik kararlar almaya başladım. Başakşehir'in oyun tazı bizim oyun anlayışımızla örtüşüyor. Bazen burada da sonuçlar önemli hale geliyor. Bazen oyun anlamında iki tarafı da tercih etmemiz gerekiyor. Biz tekrar ritim yakalamaya çalışıyoruz. İlk istediğimiz güçlü oyun. Türkiye'nin gerçeği doğrultusunda hareket etmemiz de gerekiyor. Konyaspor'a ve Recep hocaya başarılar diliyorum" diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ MAÇININ KEYİFLİ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Gelecek hafta oynayacakları Beşiktaş maçının önemine de değinen Atan, "Beşiktaş maçının keyifli olacağını düşünüyorum. Tekrar isyana devam etmemiz gerekiyor. Bu maçın planlaması biraz zor olacak. Hafta boyunca bir şeye çalışacağız. Hafta sonu farklı bir plan karşımıza çıkabilir" ifadelerini kullandı.

Çağdaş Atan, Konyaspor karşısında kadroda olmayan Lucas Lima ve Patryk Szysz'in yabancı kuralından dolayı kadroda olmadığını, Jerome Opoku'nun ise yaşadığı sakatlıktan dolayı riske etmek istemediklerini belirterek, "Haftaya oynanacak Beşiktaş maçında cezalı ve sakat oyuncumuz bulunmuyor. Tam kadro olarak sahada olacağız" diye sözlerini tamamladı.

Mourinho, Fred ve Mert Hakan Trabzonspor maçında olacak mı?
PFDK'dan F.Bahçe'ye ceza yağdı!
DİĞER
Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo Jorge Jesus'u yıktı! Yaşlı kurt derbide yıldızlaştı, rekorunu geliştirdi...
İstanbul'un "Boğazına" saplanan "rüşvet" hançeri! "Vaniköy" skandalı tanık ifadesinde | Takvim.com.tr o isme ulaştı
Trabzonspor’dan PFDK kararlarına tepki!
Buruk için olay iddia! Avrupa takımları...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor’dan PFDK kararlarına tepki! Trabzonspor’dan PFDK kararlarına tepki! 18:42
PFDK'dan F.Bahçe'ye ceza yağdı! PFDK'dan F.Bahçe'ye ceza yağdı! 18:33
F.Bahçe, Trabzonspor maçına hazır F.Bahçe, Trabzonspor maçına hazır 18:24
Onvo Antalyaspor - Reeder Samsunspor | CANLI Onvo Antalyaspor - Reeder Samsunspor | CANLI 18:23
G.Saray deplasmanda Yalova'yı yendi! G.Saray deplasmanda Yalova'yı yendi! 18:14
Premier Lig’de skandal an! Premier Lig’de skandal an! 18:07
Daha Eski
Sakarya geriden gelerek kazandı Sakarya geriden gelerek kazandı 17:58
RAMS Başakşehir tek golle kazandı! RAMS Başakşehir tek golle kazandı! 17:58
F.Bahçe Medicana Kupa Voley'de şampiyon! F.Bahçe Medicana Kupa Voley'de şampiyon! 17:35
"Zor maçlarımız başlıyor" "Zor maçlarımız başlıyor" 16:49
Fırtına F.Bahçe derbisi için yola çıktı Fırtına F.Bahçe derbisi için yola çıktı 16:46
Arsenal deplasmanda 2 puan bıraktı Arsenal deplasmanda 2 puan bıraktı 16:33