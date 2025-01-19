Tümosan Konyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Tümosan Konyaspor - Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 20. hafta müsabakasında Tümosan Konyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Sami Uğurlu ile yollarını ayıran deplasman takımı, Hakan Keleş ile küme düşme hattından uzaklaşmak için mücadelesi vermeyi sürdürüyor. Son 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak, 21 puanla 12. sırada yer alan deplasman takımı, kritik karşılaşmayı kazanmak istiyor. Bu hafta İstanbul takımını ağırlayan Konyaspor ise mücadeleden 3 puan alarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. 20 puanla 15. sırada yer alan Recep Uçar'ın öğrencileri, küme düşme hattının bir sıra üstünde yer alıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Tümosan Konyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TÜMOSAN KONYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Tümosan Konyaspor - Kasımpaşa maçı 19 Ocak Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.
TÜMOSAN KONYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak Tümosan Konyaspor - Kasımpaşa maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.