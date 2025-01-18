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Haberler Süper Lig RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında RAMS Başakşehir ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Haftanın dikkat çeken maçlarından birinde sahne alacak takımlar hata yapmak istemiyor. Üst sıralarda yer almak için mücadele eden iki takım da sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Teknik Direktör Çağdaş Atan ile yoluna devam eden ev sahibi takım, son 5 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 26 puanla 7. sırada yer alıyor. 24 puanla 9. sırada yer alan ve üst sıralara mücadele etmek isteyen Rizespor ise yoluna kayıpsız bir şekilde devam etmeyi amaçlıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 09:40 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 10:00
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RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 20. hafta müsabakasında RAMS Başakşehir ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Çağdaş Atan ile son haftalarda etkili bir oyun ortaya koyan Başakşehir, 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak, 26 puanla 7. sırada yer alıyor. Kritik karşılaşmayı kazanmak isteyen turuncu-lacivertliler, üst sıralara çıkmayı amaçlıyor. Bu hafta İstanbul deplasmanına konuk olacak Rizespor ise mücadeleden 3 puan alarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. 24 puanla 9. sırada yer alan İlhan Palut'un öğrencileri, üst sıralarda yer almak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RAMS BAŞAKŞEHİR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor maçı 18 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak.

RAMS BAŞAKŞEHİR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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