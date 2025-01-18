RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 20. hafta müsabakasında RAMS Başakşehir ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Çağdaş Atan ile son haftalarda etkili bir oyun ortaya koyan Başakşehir, 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak, 26 puanla 7. sırada yer alıyor. Kritik karşılaşmayı kazanmak isteyen turuncu-lacivertliler, üst sıralara çıkmayı amaçlıyor. Bu hafta İstanbul deplasmanına konuk olacak Rizespor ise mücadeleden 3 puan alarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. 24 puanla 9. sırada yer alan İlhan Palut'un öğrencileri, üst sıralarda yer almak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
RAMS BAŞAKŞEHİR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor maçı 18 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak.
RAMS BAŞAKŞEHİR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.