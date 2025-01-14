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Haberler Süper Lig Adana Demir ve Hatayspor’a transfer yasağı

Adana Demir ve Hatayspor’a transfer yasağı

FIFA, Süper Lig’den iki ekibe ikişer dönem transfer yasağı getirildiğini resmi internet sitesi üzerinden açıkladı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2025 Salı 06:50
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Adana Demir ve Hatayspor’a transfer yasağı

Süper Lig'de pek de iyi günler geçirmeyen Atakaş Hatayspor'a bir kötü haber de FIFA'dan geldi. Ajansspor'un haberine göre; Bordo-beyazlılara Renat Dadashov dosyasından dolayı iki dönem sportif transfer yasağı verildi. Bordo-beyazlı ekip CAS'a başvurarak, yürütmenin durdurulmasını talep edecek. Hatayspor talebinin kabul görmesi durumunda ara dönemde transfer yapabilecek. Hatayspor'da Renat Dadashov geçen sezon 33 maçta forma giydi. Bu arada UEFA'nın bir diğer Süper Lig ekibi Adana Demirspor'a da iki dönem transfer yasağı cezası verdiği bildirildi.

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