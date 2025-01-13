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Haberler Süper Lig Tümosan Konyaspor teknik direktörü Recep Uçar: "Bazı meslektaşlarım gibi hakeme küfür etmedim"

Tümosan Konyaspor teknik direktörü Recep Uçar: "Bazı meslektaşlarım gibi hakeme küfür etmedim"

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Tümosan Konyaspor evinde ağırladığı Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından teknik direktör Recep Uçar açıklamalarda bulundu. İşte Uçar'ın açıklamaları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 22:50
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Tümosan Konyaspor teknik direktörü Recep Uçar: "Bazı meslektaşlarım gibi hakeme küfür etmedim"

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Tümosan Konyaspor, sahasında ağırladığı Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar açıklamalarda bulundu. İşte Uçar'ın değerlendirmeleri...

"DAHA FAZLASINI HAK ETTİĞİMİZ BİR MAÇTI"

"İyi oynadığımız, 1 puan ve fazlasını hak ettiğimiz bir maç oldu. Ana stratejimiz ön alan baskısıyla onları kalemize getirmemekti. Golle başladık, sonra Kramer'in kaçırdığı bir gol var. Duran toplardan çekiniyorduk çünkü 'size' olarak bizden üstün bir takım Fenerbahçe. İkinci yarı oyun mentalimiz değişmedi, bir korner dışında pozisyon da vermedik. Böyle maçları kazanmak için oyuncularıma 'Performans olarak limitlerimizi zorlayacağız ve hataları azaltacağız' dedim. Maalesef Slowik'in 3. golde bir hatası oldu ama onun yüzünden kaybetmedik tabii ki. Fenerbahçe ve Mourinho Hoca'yı tebrik ediyorum."

"BAZI MESLEKTAŞLARIM GİBİ HAKEME KÜFÜR ETMEDİM"

"Maçtan sonra hakeme söylediklerimi size de iletmek istiyorum. Hiçbir zaman hakaret etmedim, bazı meslektaşlarım gibi onlara küfür etmedim. 4 senedir teknik direktörlük yapıyorum, böyle davranışlarımın karşılığında gri pozisyonlar hep aleyhime çalındı. Ülke futbolu öyle bir hale geldi ki... İki büyük kulübümüz birbirine giriyor sonra diğeri görüyor. O kadar çok gri pozisyon var ki hiçbiri bize çalınmıyor. Direnç Hoca'nın yüzüne de söylediğim için burada söylüyorum bunu. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarları sevindiremediğim için üzgünüm. Herkes kafasını dik tutsun. Bu takım korkulu rüyayı yaşamayacak. Kimse söylediklerimi şahsi algılamasın, Fenerbahçe ve Mourinho Hoca'yı tekrar tebrik ediyorum."

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