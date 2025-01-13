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Haberler Süper Lig Onvo Antalyaspor Alex de Souza ile yolların ayrıldığını açıkladı!

Onvo Antalyaspor Alex de Souza ile yolların ayrıldığını açıkladı!

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig ekiplerinden Onvo Antalyaspor, resmi sosyal medya hesabından teknik direktör Alex de Souza ile yolların ayrıldığını açıkladı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 17:59 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 19:41
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Onvo Antalyaspor Alex de Souza ile yolların ayrıldığını açıkladı!

Trendyol Süper Lig takımlarından Onvo Antalyaspor'da flaş bir ayrılık gelişmesi yaşandı.

Akdeniz ekibinde yönetim yaptığı toplantı sonrası teknik direktör Alex de Souza ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Alex de Souza ve ekibi ile çalıştığı dönemle ilgili karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Alex de Souza'ya teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki teknik adamlık kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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