Onvo Antalyaspor Alex de Souza ile yolların ayrıldığını açıkladı!

Trendyol Süper Lig takımlarından Onvo Antalyaspor'da flaş bir ayrılık gelişmesi yaşandı.

Akdeniz ekibinde yönetim yaptığı toplantı sonrası teknik direktör Alex de Souza ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Alex de Souza ve ekibi ile çalıştığı dönemle ilgili karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Alex de Souza'ya teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki teknik adamlık kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.