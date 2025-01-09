Tarihi karar

Uzun zamandır futbol gündemini meşgul eden hakem tartışmaları için Türkiye Futbol Federasyonu radikal bir karar aldı. Özellikle VAR'daki hatalar üzerine Kulüpler Birliği'nin bastırmasıyla TFF, VAR odasına yabancı hakem getirmeyi kabul etti. Böylece geçen sezonun son haftalarında olduğu gibi Süper Lig'de VAR'da yabancı hakemler görev yapacak. TFF dün yaptığı toplantının ardından Süper Lig'in ikinci yarısında geçici bir süreyle yabancı VAR hakemi uygulamasına geçilmesi kararı alındığını duyurdu. TFF'den yapılan açıklamada, kapsamlı analiz ve değerlendirmelerin ardından hakemlik sisteminin profesyonelleşmesi yönündeki kritik yapısal değişikliklerin ligin ikinci yarısından itibaren hayata geçirileceği belirtildi.

TFF Yönetim Kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda geçici bir süreyle ligin ikinci yarısında yabancı VAR hakemi uygulamasına geçileceğinin vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

Merkez Hakem Kurulu yeniden yapılandırılmakta olup, şirketleşme sürecine uygun kurumsal bir yapı tesis edilecektir.

Süper Lig ve 1. Lig operasyonları, kulüplerimizin de paydaşı olacağı Danışma Kurulu'nun çalışma prensiplerine uygun olarak MHK Başkanı yönetiminde yürütülecektir.

Süper Lig ve 1. Lig operasyonlarında kurumsal yapılanmanın güçlendirilmesi amacıyla TFF bünyesindeki ilgili uzmanlardan profesyonel destek sağlanacaktır. Yönetim süreçlerinin şeffaflaştırılması ve profesyonelleştirilmesi kapsamında:

Hakem atamalarında net ve şeffaf kriterlere bağlı otomatik sistem uygulaması,

Performans değerlendirmelerinin kulüplerle paylaşılması ve sistematik itiraz süreçleri,

Profesyonel iletişim yönetimi devreye alınacaktır.

Alt ligler ve amatör liglerin yönetimi diğer MHK üyeleri tarafından gerçekleştirilecektir.

Geçtiğimiz haftalar itibarıyla, VAR uygulamaları üzerinden yaşanan tartışmaların futbol iklimine olumsuz etkileri olduğu gözlemlenmiştir. Bu durumun önüne geçmek, futbolumuzun marka değerini korumak ve VAR sisteminin daha etkin kullanımını sağlamak amacıyla, yönetim kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Süper Lig'in ikinci yarısında geçici bir süreyle yabancı VAR hakemi uygulamasına geçilmesi kararı alınmıştır. Söz konusu geçiş sürecinin, genç hakemlerimizin gelişimine ve yetkinlik kazanmasına imkan tanıyacağı değerlendirilmektedir. Bununla beraber, genç hakemlerimizin gelişimini ve yetkinliğini en üst seviyeye taşıyarak, Türk futbolunu tamamen yerli hakemlerle yönetme hedefimiz yönündeki çalışmalarımız aynı kararlılıkla sürdürülecektir. Hakemlik sistemindeki bu yapısal dönüşümün futbol iklimini olumlu yönde etkilemesi adına disiplin talimatında ve diğer talimatlarda gerekli tüm revizyonlar yapılacaktır.

Türk futbolunun kurumsal gelişimi ve marka de��erinin artırılması yönünde belirlenen stratejik hedefler doğrultusunda, diğer alanlarda da planlanan değişiklikler kademeli olarak uygulamaya konulacaktır.

SÜPER LİG'DE HEDEF: DAHA ADİL BİR OYUN

Futbol Federasyonu'nun yabancı VAR kararı, yalnızca hakem kararlarını iyileştirmekle kalmayacak, aynı zamanda Türk futbolunun uluslararası alandaki prestijini de artıracak. Bu kapsamda: Kapsamlı Eğitim Programları: Türk hakemlere yönelik eğitim programları hız kazanacak.

Şeffaflık ilkesi : Hakem kararlarında şeffaflık ön planda tutulacak.

Geçici süreli uygulama: Sistem, sadece ligin ikinci yarısında test edilecek.

TÜRK FUTBOLU İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Bu karar, Türkiye'nin hakemlik sistemini modernleştirme yolunda atılmış cesur bir adım olarak değerlendiriliyor. Ancak taraftarların ve kulüplerin bu sisteme nasıl bir tepki vereceği, uygulamanın başarısını belirleyecek en önemli unsurlardan biri olacak.

GEÇEN SEZON BAZ ALINACAK

TFF, UEFA ve Avrupa'nın çeşitli ülke federasyonlarıyla bir görüşme yapacak ve gereken VAR hakemi için kaynak sağlayacak. Yabancı Video Yardımcı Hakeminin (VAR) görev yapacağı müsabakalarda iletişim dili, geçen yıl olduğu gibi yine Türkçe ve İngilizce olacak. Bu nedenle; Video Yardımcı Hakemin (VAR) yanında, İngilizce iletişim kurabilen AVAR, AVAR 2 ve VAR Destekçisi (VAR Support) görev yapacak.

YABANCI VAR HAKEMLERİ NEDEN GELİYOR!

Son yıllarda Türk futbolunda hakem kararları sıkça tartışma konusu oldu. Taraftarlar, kulüpler ve spor otoriteleri arasında yaşanan bu tartışmalar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun nin daha objektif ve adil bir sistem kurma arayışını hızlandırdı.

Güven artışı: Yabancı VAR hakemlerinin görevlendirilmesi, hakem kararlarına olan güveni artırmayı hedefliyor.

Profesyonelleşme süreci: Türkiye, bu hamleyle dünya standartlarındaki hakemlik anlayışına uyum sağlamayı planlıyor.