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Haberler Süper Lig Bodrum'da kardeş payı!

Bodrum'da kardeş payı!

Düşme hattını yakından ilgilendiren Bordum FK ile Kayserispor arasındaki maçta kazanan çıkmadı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2025 Pazartesi 06:50
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Bodrum'da kardeş payı!

Kümede kalma hattını yakından ilgilendiren maçta Bodrum FK, evinde Kayserispor'u konuk etti. Maça Bodrum hızlı başladı ve altıncı dakikada aradığı golü buldu. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrasında gol ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi. İlk yarı oldukça duruğan geçti ve iki takım da sahada pek varlık gösteremeyince; soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.

GOLLER GELDİ

İkıncı yarının hemen başınd ise konuk Kayserispor, Bahoken'in golüyle öne geçti. Boa Morte'nin pasında şık bir gole imza atan Bahoken, bu sezon Süper Lig'deki ikinci sayısını kaydetti. Geriye düştükten sonra oyunun kontrolünü eline alan Bodrum FK, Cenk Şen'in golüyle maçta dengeyi sağladı. İki takım da başka gol bulamayınca puanlar paylaşıldı.

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