  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Süper Lig MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu: İki taraflı hakem sistemi olacak

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu: İki taraflı hakem sistemi olacak

Son dakika spor haberleri: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF ile yaptığı toplantının ardından açıklamalarda bulundu. İşte Gündoğdu'nun sözleri...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 17:32 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 18:26
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu: İki taraflı hakem sistemi olacak

Son dakika spor haberleri: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF ile yaptığı toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE GÜNDOĞDU'NUN SÖZLERİ:

Önümüzdeki hafta 3 Danışma Kurulu üyesi TFF'ye bildirilecek. TFF de 2 üye atayarak Danışma Kurulu faaliyetine başlayacak. Artık kulüplerin belirlediği kişilerin, denetlediği ve yönettiği sisteme geçiliyor. Tek yönlü bir yönetim değil. İki taraflı hakemlik sistemi olacak. Daha şeffaf. Bugünkü toplantı o yüzden çok önemliydi. Kulüpler Birliği de çok sıcak yaklaştı. Önümüzdeki haftadan itibaren çalışmalar başlayacak. Önümüzdeki 4.5 aylık dönemde bu fırsatı değerlendirmiş olacağız ve geçiş süreciyle ilgili zaman kalacağız. Şimdiden Türk futboluna hayırlı olsun.

Günümüzde tartışmaların odağında hakemler olduğu için. Bu hakemlik sistemi içerisinde kulüplerin olması da bu işin doğasında var. TFF yönetimi açısından da bunu içselleştirmek çok kolay oldu. Bu yöntemde bir teknik CEO, bugün benim yaptığım işi yapan MHK başkanının görevlerini yapacak, bir de kurumsal CEO olacak. Bizim bunu hangi şeffaflıkla yaptığımızı kulüpler gördüğünde 'Danışma Kurulu' fikrini kabul ettiler. En kısa sürede Danışma Kurulu'na 3 üyelerini iletecekler. Artık kulüplerin belirlediği ve yönettiği bir sistemin içine geçiliyor. Dolayısıyla tek yönlü bir yönetim değil, iki yönlü bir yönetim sistemi ile hakemlik sistemi daha sorgulanabilir bir döneme geçiyor. Her ay Danışma Kurulu'na verilen raporlar doğrultusunda geçiş dönemi değerlendirilecek. Bir karar verilecek ve şirketleşmeye geçilecek mi o gün karar verilecek. Önümüzdeki 4.5 aylık süreçte edindiğimiz tecrübeler bize çok yardımcı olacak.

Icardi'ye talip çıktı!
Ziraat Türkiye Kupası'nda program açıklandı
DİĞER
Oyuncu Şenay Gürler’den itiraflar: "Bir oyuncuda nasıl olabilir?” Söyleyince çok şaşıracaksınız… Kendimle mücadele ediyorum!
CANLI | Narin Güran cinayetinde kritik gün! 2. duruşma başladı! Yüksel Güran'dan Nevzat Bahtiyar'a sert sözler: Sen adam değilsin
F.Bahçe'de Cenk Tosun gelişmesi! Transfer kararını verdi
Medina'nın kankası G.Saray'a! İşte bonservis ücreti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manchester City kazanmayı unuttu Manchester City kazanmayı unuttu 18:11
Ziraat Türkiye Kupası'nda program açıklandı Ziraat Türkiye Kupası'nda program açıklandı 17:58
Ferhat Gündoğdu: İki taraflı hakem sistemi... Ferhat Gündoğdu: İki taraflı hakem sistemi... 17:32
F.Bahçe'de Cenk Tosun gelişmesi! Transfer kararını verdi F.Bahçe'de Cenk Tosun gelişmesi! Transfer kararını verdi 16:56
Hüseyin Yücel'den Serdal Adalı için sert sözler! Hüseyin Yücel'den Serdal Adalı için sert sözler! 16:52
Muslera için olay iddia! İşte yeni takımı Muslera için olay iddia! İşte yeni takımı 16:32
Daha Eski
Medina'nın kankası G.Saray'a! İşte bonservis ücreti Medina'nın kankası G.Saray'a! İşte bonservis ücreti 15:25
Okan Buruk'tan transfer açıklaması! Okan Buruk'tan transfer açıklaması! 14:48
Okan Buruk'tan Icardi sözleri! Lisansı askıya alınacak mı? Okan Buruk'tan Icardi sözleri! Lisansı askıya alınacak mı? 14:30
Okan Buruk açıkladı! "Osimhen'in bonservisi..." Okan Buruk açıkladı! "Osimhen'in bonservisi..." 14:25
Medina F.Bahçe'ye gelmeye kararlı! Medina F.Bahçe'ye gelmeye kararlı! 13:17
Trabzonspor'da Malheiro farkı! Trabzonspor'da Malheiro farkı! 12:44