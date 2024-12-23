Şampiyonluk oranlarında büyük değişim: İşte Süper Lig'deki favori takımlar!
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. Son güncellemeyle birlikte oranlarda önemli değişiklikler yaşandı. Şampiyonluk yarışında favori olarak öne çıkan Galatasaray'ın oranındaki değişiklik büyük ilgi çekti. İşte detaylar...
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 16:42 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 16:51
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Başakşehir'in 100 olan oranı ise 400'e yükseltildi.
Göztepe'nin oranı ise 1000'den 300'e düşürüldü.
Eyüpspor'un 750 olan oranı da 300'e düşürüldü.
Samsunspor'un 250 olan oranı 120'e düşürüldü.
Beşiktaş'ın oranı ise 4'ten 90'a çıktı.
Fenerbahçe'nin 2.5 olan oranı da 3.35'e yükseltildi.
Şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterilen Galatasaray'ın oranı ise 1.6'dan 1.1'e düşürüldü.
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