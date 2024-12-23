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Haberler Süper Lig Şampiyonluk oranlarında büyük değişim: İşte Süper Lig'deki favori takımlar!

Şampiyonluk oranlarında büyük değişim: İşte Süper Lig'deki favori takımlar!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. Son güncellemeyle birlikte oranlarda önemli değişiklikler yaşandı. Şampiyonluk yarışında favori olarak öne çıkan Galatasaray'ın oranındaki değişiklik büyük ilgi çekti. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 16:42 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 16:51
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Şampiyonluk oranlarında büyük değişim: İşte Süper Lig'deki favori takımlar!

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Şampiyonluk oranlarında büyük değişim: İşte Süper Lig'deki favori takımlar!

Yapılan son değişimle birlikte şampiyonluğun favorisi ve oranlar şöyle sıralandı:

Şampiyonluk oranlarında büyük değişim: İşte Süper Lig'deki favori takımlar!

Bir önceki duyuruda 67 olan Trabzonspor'un oranı 1000'e çıkarıldı.

Şampiyonluk oranlarında büyük değişim: İşte Süper Lig'deki favori takımlar!

Başakşehir'in 100 olan oranı ise 400'e yükseltildi.

Şampiyonluk oranlarında büyük değişim: İşte Süper Lig'deki favori takımlar!

Göztepe'nin oranı ise 1000'den 300'e düşürüldü.

Şampiyonluk oranlarında büyük değişim: İşte Süper Lig'deki favori takımlar!

Eyüpspor'un 750 olan oranı da 300'e düşürüldü.

Şampiyonluk oranlarında büyük değişim: İşte Süper Lig'deki favori takımlar!

Samsunspor'un 250 olan oranı 120'e düşürüldü.

Şampiyonluk oranlarında büyük değişim: İşte Süper Lig'deki favori takımlar!

Beşiktaş'ın oranı ise 4'ten 90'a çıktı.

Şampiyonluk oranlarında büyük değişim: İşte Süper Lig'deki favori takımlar!

Fenerbahçe'nin 2.5 olan oranı da 3.35'e yükseltildi.

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