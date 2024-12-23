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Haberler Süper Lig Başakşehir - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig

Başakşehir - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamaldı. Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde sezonu üst sıralarda tamamlamayı hedefleyen turuncu-lacivertliler, ev sahibi olacağı maçta hata yapmak istemiyor. Başakşehir; 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle ligde 7. sırada yer alırken, Avrupa'ya veda etti. Süper Lig'in 17. haftasında turuncu-lacivertlilere konuk olacak Kasımpaşa ise üst sıralara çıkmayı sürdürüyor. Sami Uğurlu'nun ardından Hakan Keleş ile yola devam eden lacivert-beyazlılar, 19 puanla 13. sırada yer alıyor. Peki, Başakşehir - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar ve öne çıkan notlar haberimizde...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 10:37 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 10:50
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Başakşehir - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig

Başakşehir - Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıkla...

Trendyol Süper Lig'in 17. hafta kapanış maçında Başakşehir ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. İki İstanbul takımının mücadele edeceği karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlandı. Teknik Direkör Çağdaş Atan önderliğinde güçlü rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlayan turuncu-lacivertliler, 3 puanın sahibi olmak istiyor. Konsferans Ligi'nin 6. haftasında aldığı 1-1'lik beraberlikle Avrupa'ya veda eden Başakşehir, Kasımpaşa karşısında moral arıyor. Teknik Direktör Hakan Keleş ile üst sıralara çıkma hedefini sürdüren Kasımpaşa, 17. haftada Fatih Terim Stadyumu'na konuk olacak. Ligde son oynadığı Eyüpspor maçını kazanan lacivert-beyazlılar, 19 puanla 13. sırada yer alıyor. Peki, Başakşehir - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte öne çıkan detaylar...

BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Başakşehir - Kasımpaşa maçı 23 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak Başakşehir - Kasımpaşa maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR AVRUPA'DAN ELENDİ

UEFA Konferans Ligi'nde 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 5 puanı bulunan Başakşehir, Cercle Brugge deplasmanında aldığı 1-1'lik beraberlikle Avrupa hayallerine veda etti.

BAŞAKŞEHİR'DE OUSSEYNOU BA YOK

Fenerbahçe deplasmanında 3-1 kaybeden Başakşehir'de, direkt kırmızı kart gören Ousseynou Ba Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek. Edin Dzeko ile yaşadığı fiziki tartışma sonrası hakem Ozan Ergün'ün VAR incelemesinin ardından oyun dışı kalan deneyimli savunma oyuncusu, PFDK tarafından 3 maç ceza aldı.

KASIMPAŞA'DA MORALLER YERİNDE

Sami Uğurlu ile yollarını ayırdıktan sonra göreve Hakan Keleş'i getiren Kasımpaşa, son haftalarda alınan puanlarla üst sıralara çıkmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Eyüpspor karşısında 2-0 kazanan ve puanını 19'a çıkartan turuncu-lacivertlilerin; 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyeti bulunuyor.

GOLCÜLER KOZLARINI PAYLAŞACAK

Trendyol Süper Lig'in gol krallığı zirvesinde yer alan Krzysztof Piatek, Kasımpaşa karşısında da Başakşehir'in gol silahı olacak. Bu sezon oynadığı 15 süper lig maçında 10 gol kaydeden Polonyalı forvet, 1 de asist yaptı. Kasımpaşa hücumunun en önemli silahlarından biri olan Nuno Da Costa'da toplam 13 maçta şans buldu. 33 yaşındaki deneyimli golcü bu maçlarda 5 gol atarken, 2 de gol pası verdi.

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