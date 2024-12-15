Antalyaspor 2-0 Kayserispor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren goller, 45+1. dakikada Sander van de Streek ve 74. dakikada Soner Dikmen'den geldi.

EVİNDE KAYBETMİYOR

Bu karşılaşmayla birlikte Antalyaspor, evinde oynadığı üst üste 4. maçını da kazandı ve Süper Lig'de 21 puanla 8. sıraya yükseldi. Antalyaspor, evinde en son 19 Ekim tarihinde Galatasaray'la oynadığı karşılaşmayı kaybetmişti. Kayserispor ise 15 puanda kaldı ve 16. sıraya geriledi.

Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor, Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak, Kayserispor ise sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.