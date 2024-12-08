Kayserispor - Alanyaspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan 15. haftada devam ediyor. Kayserispor evinde Alanyaspor'u ağırlıyor.
Alt sıralardan kurtulmak isteyen Kayserispor ve Alanyaspor 3 puan için sahaya çıkıyor. Karşılaşmada hakem Ozan Ergün düdük çalıyor.
KAYSERİSPOR - ALANYASPOR 11'LERİ
Kayserispor: Onurcan, Gökhan, Attamah, Kolovetsios, Carole, Karimi, Kartal Kayra, Cardoso, Mane, Boa Morte, Nazon.
Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Aliti, Fatih, Balkovec, Richard, Makouta, Efecan, Cordova, Augusto, Hwang.
Kayserispor - Alanyaspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
KAYSERİSPOR-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Kayserispor-Alanyaspor maçı 8 Aralık Pazar günü saat 16.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.