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Haberler Süper Lig Kayserispor - Alanyaspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Kayserispor - Alanyaspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor ile Alanyaspor kozlarını paylaşıyor. Alt sıralardan kurtulmak isteyen iki takım galibiyet için sahaya çıkıyor. Zorlu karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetiyor. Kayserispor - Alanyaspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2024 Pazar 15:55
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Kayserispor - Alanyaspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan 15. haftada devam ediyor. Kayserispor evinde Alanyaspor'u ağırlıyor.

Alt sıralardan kurtulmak isteyen Kayserispor ve Alanyaspor 3 puan için sahaya çıkıyor. Karşılaşmada hakem Ozan Ergün düdük çalıyor.

KAYSERİSPOR - ALANYASPOR 11'LERİ

Kayserispor: Onurcan, Gökhan, Attamah, Kolovetsios, Carole, Karimi, Kartal Kayra, Cardoso, Mane, Boa Morte, Nazon.

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Aliti, Fatih, Balkovec, Richard, Makouta, Efecan, Cordova, Augusto, Hwang.

Kayserispor - Alanyaspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

KAYSERİSPOR-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor-Alanyaspor maçı 8 Aralık Pazar günü saat 16.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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