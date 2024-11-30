RAMS Başakşehir - Göztepe CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında RAMS Başakşehir ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

RAMS BAŞAKŞEHİR - GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ:

RAMS Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Onur, Crespo, Kemen, Deniz, Davidson, Piatek

Göztepe: Lis, Ogün, Taha, Heliton, Bokele, İsmail, Victor, Matsuki, Dennis, Juan, Romulo

RAMS BAŞAKŞEHİR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

RAMS Başakşehir - Göztepe maçı 30 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.