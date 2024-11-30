  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Süper Lig RAMS Başakşehir - Göztepe CANLI İZLE

RAMS Başakşehir - Göztepe CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında RAMS Başakşehir ile Göztepe karşı karşıya geliyor. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 18:55 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 19:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
RAMS Başakşehir - Göztepe CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında RAMS Başakşehir ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

RAMS BAŞAKŞEHİR - GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ:

RAMS Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Onur, Crespo, Kemen, Deniz, Davidson, Piatek

Göztepe: Lis, Ogün, Taha, Heliton, Bokele, İsmail, Victor, Matsuki, Dennis, Juan, Romulo

RAMS BAŞAKŞEHİR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

RAMS Başakşehir - Göztepe maçı 30 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

"Mecbur kalırsak kullanabiliriz"
Barcelona F.Bahçe'nin yıldızına talip oldu!
DİĞER
Cristiano Ronaldo, Al Nassr - Damac maçına damgasını vurdu! Portekizli yıldız o hedefine adım adım gidiyor...
Başkanı Erdoğan'dan çok net 'Terörsüz Türkiye' mesajı: İçerde ve dışarda terör sıfırlanacak
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!
F.Bahçe'ye müjdeli haber! Takımla çalışmalara başladı
f
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Mecbur kalırsak kullanabiliriz" "Mecbur kalırsak kullanabiliriz" 18:20
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! 18:17
Barça'ya evinde Las Palmas çelmesi! Barça'ya evinde Las Palmas çelmesi! 18:16
İstanbulspor farklı kazandı! İstanbulspor farklı kazandı! 18:08
Başkan Hüseyin Yücel, futbolcularla buluştu Başkan Hüseyin Yücel, futbolcularla buluştu 17:52
Konyaspor Adana'da galip! Konyaspor Adana'da galip! 17:49
Daha Eski
Alanyaspor - Trabzonspor | İlk 11'ler belli oldu! Alanyaspor - Trabzonspor | İlk 11'ler belli oldu! 17:32
F.Bahçe liderliğini sürdürdü! F.Bahçe liderliğini sürdürdü! 17:18
"Burada kalıcı olmak..." "Burada kalıcı olmak..." 16:34
Volkan Demirel: Samsun'a karşılık veremedik! Volkan Demirel: Samsun'a karşılık veremedik! 16:19
F.Bahçe'ye müjdeli haber! Takımla çalışmalara başladı F.Bahçe'ye müjdeli haber! Takımla çalışmalara başladı 16:13
Amed SK evinde galip Amed SK evinde galip 16:06