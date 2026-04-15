Arda Güler'den Bayern Münih ağlarına 2 enfes gol! Neuer'in kabusu oldu | İZLEYİN

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Bayern Münih deplasmanına konuk olan Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler attığı 2 muazzam golle izleyenleri büyüledi.
İŞTE 36. SANİYEDE GELEN O GOL
Mücadelenin henüz 36. saniyesinre Neuer'in hatası sonrası topa bekletmeden vuran Arda boş kaleye attığı golle skoru 1-0'a getirdi.
ARDA BU KEZ FRİKİKTEN AVLADI
Maçın 29. dakikasında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Arda Güler, Manuel Neuer'i 90'a attığı topla ikinci kez alt etti.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN ARDA PAYLAŞIMI
Bu gollerin ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi X hesabı, Arda Güler paylaşımı yaptı.
