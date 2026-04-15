Arda Güler'den Bayern Münih ağlarına 2 enfes gol! Neuer'in kabusu oldu | İZLEYİN

CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Real Madrid'de forma giyen milli oyuncumuz Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçının 36. saniyesinde hafızalardan çıkmayacak bir gole imza attı. 29. dakikada tekrar sahneye çıkan Arda, Neuer'i bu kez frikikten avladı. İşte o iki muhteşem gol...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2026 22:14 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2026 22:56
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Bayern Münih deplasmanına konuk olan Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler attığı 2 muazzam golle izleyenleri büyüledi.

İŞTE 36. SANİYEDE GELEN O GOL

Mücadelenin henüz 36. saniyesinre Neuer'in hatası sonrası topa bekletmeden vuran Arda boş kaleye attığı golle skoru 1-0'a getirdi.

ARDA BU KEZ FRİKİKTEN AVLADI

Maçın 29. dakikasında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Arda Güler, Manuel Neuer'i 90'a attığı topla ikinci kez alt etti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN ARDA PAYLAŞIMI

Bu gollerin ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi X hesabı, Arda Güler paylaşımı yaptı.

DİĞER
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
