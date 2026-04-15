Arda Güler'den Bayern Münih ağlarına 2 enfes gol! Neuer'in kabusu oldu | İZLEYİN

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Bayern Münih deplasmanına konuk olan Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler attığı 2 muazzam golle izleyenleri büyüledi.

İŞTE 36. SANİYEDE GELEN O GOL

Mücadelenin henüz 36. saniyesinre Neuer'in hatası sonrası topa bekletmeden vuran Arda boş kaleye attığı golle skoru 1-0'a getirdi.

ARDA GÜLERRR!! Olağanüstü bir golle 35. saniyede bu sefer Neuer'i çok uzaktan avladı! 🚀