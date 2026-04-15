CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Paul Onuachu RAMS Başakşehir maçında oynayacak mı? İşte son durumu

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında RAMS Başakşehir'i konuk edecek Trabzonspor'da gözler Nijeryalı golcü Paul Onuachu'ya çevrildi. Sakatlığı sebebiyle Corendon Alanyaspor maçında forma giyemeyen yıldız futbolcunun son durumu belli oldu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2026 16:10 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2026 17:09
Son oynanan Alanyaspor maçı öncesi antrenmanda sol uyluk kasında ağrı hissedince maç kadrosundan çıkarılan Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu'nun çekilen MR'ında ciddi bir bulguya rastlanmamıştı. Sabah'ın haberine göre teknik heyet, antrenmanda kendisini deneyen Nijeryalı yıldızın durumunu yakından takip ederken kulüp doktorlarına pazar günü oynanacak Başakşehir karşılaşmasına yetiştirilmesi talimatı verdi. Bordo-mavililer, Onuachu'nun bu sezon forma giymediği 4 maçta 7 puan kaybederken taraftarlar başarılı santrforu bir an önce sahada görmek istiyor.

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
