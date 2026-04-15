Paul Onuachu RAMS Başakşehir maçında oynayacak mı? İşte son durumu

Son oynanan Alanyaspor maçı öncesi antrenmanda sol uyluk kasında ağrı hissedince maç kadrosundan çıkarılan Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu'nun çekilen MR'ında ciddi bir bulguya rastlanmamıştı. Sabah'ın haberine göre teknik heyet, antrenmanda kendisini deneyen Nijeryalı yıldızın durumunu yakından takip ederken kulüp doktorlarına pazar günü oynanacak Başakşehir karşılaşmasına yetiştirilmesi talimatı verdi. Bordo-mavililer, Onuachu'nun bu sezon forma giymediği 4 maçta 7 puan kaybederken taraftarlar başarılı santrforu bir an önce sahada görmek istiyor.