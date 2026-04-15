Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor'da Oulai için akılalmaz teklif! Kesenin ağzını açtılar

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Sezon başında transfer olduğu Trabzonspor'da gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Christ Inao Oulai ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Premier Lig devi Chelsea'nin, Fildişili futbolcu için dev bir teklif yapacağı öne sürüldü. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2026 11:58
Bu sezon Trendyol Süper Lig'de gösterdiği performansla beklentilerin üzerine çıkan Trabzonspor'da, sezonun parlayan yıldızı Christ Inao Oulai hakkında flaş bir iddia gündeme geldi. İngiliz basını daha önce de 20 yaşındaki Fildişili yıldıza ilgi gösteren Chelsea'nin, bordo-mavili ekibe teklif yapmaya hazırlandığını öne sürdü.

Sports Boom'da yer alan habere göre, Premier Lig ekibinin genç yıldız için 45-50 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli gözden çıkarmaya hazırlandığı öne sürüldü. Ayrıca haberde, Chelsea'nin yanı sıra Ada'dan Bournemouth ve Brighton'ın da oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

Haberde ayrıca Trabzonspor yönetiminin 40 milyon Euro'nun altındaki teklifler için pazarlık masasına dahi oturmayacağının altı çizildi.

Sezon başında 5 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ile Bastia'dan takıma katılan Oulai, bordo-mavili forma ile Süper Lig'de çıktığı 20 maçta 2 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. 2030 yılına kadar sözleşemesi bulunan 20 yaşındaki futbolcunun Transfermarkt verilerine göre 17 milyon Euro değeri bulunuyor.

