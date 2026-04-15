Galatasaray'da Osimhen gelişmesi!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynayacağı Natura Dünyası Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a karşı oynanan rövanş mücadelesinde kolundan sakatlanan Victor Osimhen, sarı-kırmızılı kulübün 15 Nisan günü yaptığı antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Nijeryalı yıldızın 18 Nisan günü oynanacak karşılaşmanın geniş kadrosunda olması bekleniyor. Osimhen'in mücadelede alacağı süre ise maç günü Teknik Direktör Okan Buruk'un vereceği karar doğrultusunda belli olacak.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER