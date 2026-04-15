Fenerbahçe'ye forvet transferi Dusan Tadic'ten! O ismi ikna edecek!
Fenerbahçe, forvet hattını güçlendirmek adına dünyaca ünlü isimlerle temaslarını sürdürürken, transfer sürecinde önemli bir koz olarak eski yıldızı Dusan Tadic'in devreye girmesi bekleniyor. Tecrübeli oyuncunun, vatandaşı olan golcüyü ikna etmek için aktif rol üstleneceği ifade ediliyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2026 15:45
Gündeme gelen en dikkat çekici isimlerden biri, Robert Lewandowski.
Barcelona ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 37 yaşındaki tecrübeli golcünün, kariyerine nasıl devam edeceği merak konusu.
İspanyol ekibinden yeni bir kontrat teklifi beklediği belirtilen Lewandowski'nin, şartların oluşması halinde farklı bir maceraya da sıcak bakabileceği konuşuluyor.
Fenerbahçe'nin bu süreçte oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve olası bir fırsatı değerlendirmek istediği ifade ediliyor.
TRANSFERDE TADIC KOZU
Öte yandan sarı-lacivertlilerin listesinde yer alan bir diğer önemli isim ise Dusan Vlahovic.
Juventus forması giyen Sırp golcü için kulübün ciddi bir girişimde bulunabileceği belirtilirken, transferde kilit rol oynayabilecek bir detay da öne çıkıyor.
Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Dušan Tadić'in, vatandaşı Vlahovic'i ikna sürecinde devreye girebileceği ve oyuncuyla birebir temas kurabileceği vurgulanıyor.
