CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye forvet transferi Dusan Tadic'ten! O ismi ikna edecek!

Fenerbahçe'ye forvet transferi Dusan Tadic'ten! O ismi ikna edecek!

Fenerbahçe, forvet hattını güçlendirmek adına dünyaca ünlü isimlerle temaslarını sürdürürken, transfer sürecinde önemli bir koz olarak eski yıldızı Dusan Tadic'in devreye girmesi bekleniyor. Tecrübeli oyuncunun, vatandaşı olan golcüyü ikna etmek için aktif rol üstleneceği ifade ediliyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2026 15:45
Fenerbahçe'ye forvet transferi Dusan Tadic'ten! O ismi ikna edecek!

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kadro planlaması tüm hızıyla devam ederken, özellikle forvet hattı için yürütülen transfer çalışmaları dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'ye forvet transferi Dusan Tadic'ten! O ismi ikna edecek!

Sarı-lacivertli yönetim, hücum gücünü artırmak ve Avrupa'da daha iddialı bir kadro kurmak adına dünyaca ünlü golcülerle temaslarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'ye forvet transferi Dusan Tadic'ten! O ismi ikna edecek!

Bu doğrultuda listeye eklenen yeni isimler, taraftarlar arasında da büyük heyecan yaratmış durumda.

Fenerbahçe'ye forvet transferi Dusan Tadic'ten! O ismi ikna edecek!

Gündeme gelen en dikkat çekici isimlerden biri, Robert Lewandowski.

Fenerbahçe'ye forvet transferi Dusan Tadic'ten! O ismi ikna edecek!

Barcelona ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 37 yaşındaki tecrübeli golcünün, kariyerine nasıl devam edeceği merak konusu.

Fenerbahçe'ye forvet transferi Dusan Tadic'ten! O ismi ikna edecek!

İspanyol ekibinden yeni bir kontrat teklifi beklediği belirtilen Lewandowski'nin, şartların oluşması halinde farklı bir maceraya da sıcak bakabileceği konuşuluyor.

Fenerbahçe'ye forvet transferi Dusan Tadic'ten! O ismi ikna edecek!

Fenerbahçe'nin bu süreçte oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve olası bir fırsatı değerlendirmek istediği ifade ediliyor.

Fenerbahçe'ye forvet transferi Dusan Tadic'ten! O ismi ikna edecek!

TRANSFERDE TADIC KOZU

Öte yandan sarı-lacivertlilerin listesinde yer alan bir diğer önemli isim ise Dusan Vlahovic.

Fenerbahçe'ye forvet transferi Dusan Tadic'ten! O ismi ikna edecek!

Juventus forması giyen Sırp golcü için kulübün ciddi bir girişimde bulunabileceği belirtilirken, transferde kilit rol oynayabilecek bir detay da öne çıkıyor.

Fenerbahçe'ye forvet transferi Dusan Tadic'ten! O ismi ikna edecek!

Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Dušan Tadić'in, vatandaşı Vlahovic'i ikna sürecinde devreye girebileceği ve oyuncuyla birebir temas kurabileceği vurgulanıyor.

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ 14 NİSAN 2026 | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
Dün Şanlıurfa bugün Kahramanmaraş! 8. sınıf öğrencisi 5 silahla Ayser Çalık Ortaokulu'nu bastı: 1'i öğretmen 3'ü öğrenci 4 can kaybı
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan forvete sürpriz hamle! Beşiktaş'tan forvete sürpriz hamle! 15:01
Altekma evinde rövanşa çıkıyor! Altekma evinde rövanşa çıkıyor! 14:55
Osimhen'den flaş talep! O görüşme ortaya çıktı Osimhen'den flaş talep! O görüşme ortaya çıktı 14:35
Kartal'ın Samsunspor mesaisi sürüyor! Kartal'ın Samsunspor mesaisi sürüyor! 14:10
Kartal Kayra Yılmaz ameliyat edildi Kartal Kayra Yılmaz ameliyat edildi 14:04
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi programı! Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi programı! 13:24
Daha Eski
Tenerife - Galatasaray MCT Technic maçı bilgileri Tenerife - Galatasaray MCT Technic maçı bilgileri 13:21
Trabzonspor'da Fatih Tekke başarısı! Trabzonspor'da Fatih Tekke başarısı! 13:18
2026 Avrupa Judo Şampiyonası! 2026 Avrupa Judo Şampiyonası! 13:09
Zaniolo kasayı dolduracak! 3 dev birden istiyor Zaniolo kasayı dolduracak! 3 dev birden istiyor 13:09
Galatasaray Çağdaş Faktoring 6'lı Final'e hazır! Galatasaray Çağdaş Faktoring 6'lı Final'e hazır! 12:47
Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe iddiası! Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe iddiası! 12:39