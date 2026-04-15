Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'tan forvete sürpriz hamle: Jovo Lukic

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Gelecek sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Romanya Ligi ekiplerinden Cluj forması giyen Boşnak forvet Jovo Lukic'i gündemine aldı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2026 15:01
Beşiktaş'ta yeni sezon transfer planlamaları tüm hızıyla devam ediyor. Yaz transfer döneminde ciddi bir yapılanmaya gitme kararı alan siyah beyazlılar, takım kadrosunda büyük değişim yapacak.

Kartal'ın yeni sezon için ilgilendiği futbolcular ise ortaya çıkmaya başladı. Bosna Hersek basınından Sportsport'da yer alan habere göre; Beşiktaş'ın, Romanya Ligi takımlarından Universitatea Cluj forması giyen Jovo Lukic'i kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

27 yaşındaki santrfora birçok takımın ilgi gösterdiği ancak şu an için en iyi seçeneğin Beşiktaş olduğu kaydedildi.

Bu sezon önemli bir çıkış yakalayan Boşnak golcünün, 2028'e kadar sözleşmesi bulunsa da Cluj'un sezon sonunda Lukic'i satacağı aktarıldı. Cluj'un, Lukic için düşündüğü bonservis ücretinin ise 1.5 milyon Euro olduğu bildirildi.

Öte yandan Jovo Lukic'in yaz aylarında yapılacak 2026 FIFA Dünya Kupası'nda, Bosna Hersek kadrosunda yer alabileceği ifade edildi.

BU SEZON 20 GOL ATTI!

Jovo Lukic bu sezon Cluj'da toplam 34 maça çıktı. 1.90 boyundaki futbolcu bu karşılaşmalarda 20 gol ve 3 asistle oynadı. Lukic'in güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

