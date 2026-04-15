Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Marco Asensio...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlanan Marco Asensio, 29. haftada deplasmanda Zecorner Kayserispor maçında forma giyememişti. Cuma günü oynanacak Çaykur Rizespor maçında forma giymek isteyen İspanyol yıldızın son durumu belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2026 15:37
Trendyol Süper Lig'in 30'uncu haftasında 17 Nisan Cuma günü sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı.

Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda, iki gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmaların ardından noktalandı.

Beşiktaş ile oynanan derbi maçta yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemeyen ve Kayserispor deplasmanında takımdan uzak kalan Marco Asensio'nun tedavisi devam ediyor.

RİZE MAÇINDA YOK

DHA'nın haberine göre; tecrübeli futbolcunun, Çaykur Rizespor mücadelesinde de forma giymesi beklenmiyor.

Bir süredir formasından uzak kalan İsmail Yüksek, takımla birlikte çalıştı.

Aktif dinlenme süreci geçiren Milan Skriniar ise özel program eşliğinde bireysel olarak saha çalışmalarını sürdürdü.

Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını perşembe günü yapacağı idmanla tamamlayacak.

Anasayfa Fenerbahçe
