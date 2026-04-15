Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Marco Asensio...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlanan Marco Asensio, 29. haftada deplasmanda Zecorner Kayserispor maçında forma giyememişti. Cuma günü oynanacak Çaykur Rizespor maçında forma giymek isteyen İspanyol yıldızın son durumu belli oldu.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2026 15:37
Beşiktaş ile oynanan derbi maçta yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemeyen ve Kayserispor deplasmanında takımdan uzak kalan Marco Asensio'nun tedavisi devam ediyor.
RİZE MAÇINDA YOK
DHA'nın haberine göre; tecrübeli futbolcunun, Çaykur Rizespor mücadelesinde de forma giymesi beklenmiyor.
Bir süredir formasından uzak kalan İsmail Yüksek, takımla birlikte çalıştı.
Aktif dinlenme süreci geçiren Milan Skriniar ise özel program eşliğinde bireysel olarak saha çalışmalarını sürdürdü.
Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını perşembe günü yapacağı idmanla tamamlayacak.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
