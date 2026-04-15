Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Marco Asensio...

Trendyol Süper Lig'in 30'uncu haftasında 17 Nisan Cuma günü sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda, iki gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmaların ardından noktalandı.