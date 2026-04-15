Fenerbahçe'de büyük tehlike! Tedesco derbi öncesi alarm verdi
Trendyol Süper Lig'de özlem duyduğu şampiyonluğa ulaşmak isteyen Fenerbahçe için kritik 5 haftaya girildi. Ezeli rakibi Galatasaray ile puan farkını 2'ye indiren sarı lacivertlileri derbi öncesi büyük tehlike bekliyor. İtalyan teknik adam Domenico Tedesco, takıma alarm verdi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2026 09:47
Öte yandan, Galatasaray maçı öncesinde Fenerbahçe'yi büyük bir tehlike bekliyor.
Çaykur Rizespor karşılaşması öncesinde tam 7 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Kerem Aktürkoğlu, Nelson Semedo, Matteo Guendouzi, Dorgeles Nene, Archie Brown, Anthony Musaba ve Mert Müldür, cuma akşamı kart görmeleri hâlinde Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
ROTASYONU DÜŞÜNMÜYOR
Teknik direktör Domenico Tedesco ise bu riske rağmen rotasyon yapmayı düşünmüyor.
Milliyet'te yer alan habere göre; İtalyan teknik adamın, Çaykur Rizespor karşısına ideal 11'iyle çıkmayı planladığı öğrenildi.
Tedesco'nun, oyuncularıyla yaptığı son toplantıda bu maçın en az Galatasaray derbisi kadar önemli olduğunu vurguladığı belirtildi.
"KOLAY KART GÖRÜYORUZ"
Deneyimli teknik adamın futbolcularına, "Kolay kart görüyoruz. Hakeme itiraz ederken daha olgun ve dikkatli olmalıyız.
Cezalı duruma düşen olursa çözüm buluruz; ancak derbiyi de düşünerek çok daha temkinli davranmanızı istiyorum." dediği ifade edildi.
