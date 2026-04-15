Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'de büyük tehlike! Tedesco derbi öncesi alarm verdi

Fenerbahçe'de büyük tehlike! Tedesco derbi öncesi alarm verdi

Trendyol Süper Lig'de özlem duyduğu şampiyonluğa ulaşmak isteyen Fenerbahçe için kritik 5 haftaya girildi. Ezeli rakibi Galatasaray ile puan farkını 2'ye indiren sarı lacivertlileri derbi öncesi büyük tehlike bekliyor. İtalyan teknik adam Domenico Tedesco, takıma alarm verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2026 09:47
Fenerbahçe'de büyük tehlike! Tedesco derbi öncesi alarm verdi

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Zecorner Kayserispor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, bitime 5 hafta kala ezeli rakibi Galatasaray ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.

Fenerbahçe'de büyük tehlike! Tedesco derbi öncesi alarm verdi

Uzun süredir hasret kaldığı şampiyonluğa ulaşmak isteyen sarı-lacivertliler, kalan 5 haftayı kayıpsız geçmesi hâlinde ipi göğüsleyecek.

Fenerbahçe'de büyük tehlike! Tedesco derbi öncesi alarm verdi

RAMS Park'ta oynanacak derbi ise sezonun kaderini belirleyecek nitelikte olacak.

Fenerbahçe'de büyük tehlike! Tedesco derbi öncesi alarm verdi

Öte yandan, Galatasaray maçı öncesinde Fenerbahçe'yi büyük bir tehlike bekliyor.

Fenerbahçe'de büyük tehlike! Tedesco derbi öncesi alarm verdi

Çaykur Rizespor karşılaşması öncesinde tam 7 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Fenerbahçe'de büyük tehlike! Tedesco derbi öncesi alarm verdi

Kerem Aktürkoğlu, Nelson Semedo, Matteo Guendouzi, Dorgeles Nene, Archie Brown, Anthony Musaba ve Mert Müldür, cuma akşamı kart görmeleri hâlinde Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de büyük tehlike! Tedesco derbi öncesi alarm verdi

ROTASYONU DÜŞÜNMÜYOR

Teknik direktör Domenico Tedesco ise bu riske rağmen rotasyon yapmayı düşünmüyor.

Fenerbahçe'de büyük tehlike! Tedesco derbi öncesi alarm verdi

Milliyet'te yer alan habere göre; İtalyan teknik adamın, Çaykur Rizespor karşısına ideal 11'iyle çıkmayı planladığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de büyük tehlike! Tedesco derbi öncesi alarm verdi

Tedesco'nun, oyuncularıyla yaptığı son toplantıda bu maçın en az Galatasaray derbisi kadar önemli olduğunu vurguladığı belirtildi.

Fenerbahçe'de büyük tehlike! Tedesco derbi öncesi alarm verdi

"KOLAY KART GÖRÜYORUZ"

Deneyimli teknik adamın futbolcularına, "Kolay kart görüyoruz. Hakeme itiraz ederken daha olgun ve dikkatli olmalıyız.

Fenerbahçe'de büyük tehlike! Tedesco derbi öncesi alarm verdi

Cezalı duruma düşen olursa çözüm buluruz; ancak derbiyi de düşünerek çok daha temkinli davranmanızı istiyorum." dediği ifade edildi.

