Fenerbahçe'de flaş Guendouzi gelişmesi! Çaykur Rizespor maçında...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Lider Galatasaray'ın Kocaelispor ile berabere kalması sonrası zirveyle puan farkı 2'ye inen Fenerbahçe'de gözler Çaykur Rizespor maçına çevrildi. Cuma günü oynayacağı mücadeleyi kazanması halinde maç fazlasıyla liderliğe yükselecek olan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco, Fransız yıldız Matteo Guendouzi ile ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2026 09:15
Sarı-lacivertli takımda Semedo, Nene, Brown, Musaba, Mert Müldür, Kerem ve Guendouzi, Rizespor maçında sarı kart görürse RAMS Park'taki büyük finalde forma giyemeyecek.
Ancak İtalyan hocayı en çok son haftalarda performansıyla öne çıkan Guendouzi düşündürüyor.
RİZE MAÇINDA YEDEK BAŞLAYABİLİR
Takımın kilit isimlerinden olan Fransız orta sahanın karşılaşmaya kulübede başlama ihtimali de düşünülüyor.
Rize karşısında İsmail Yüksek-Kante ya da Fred-Kante ikilisinden birinin 11'de sahaya çıkması güçlü seçenekler arasında.
Teknik heyet, hem dengeyi korumak hem de derbi öncesi risk almamak adına kararı son idmanda verecek.
