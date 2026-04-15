Fenerbahçe'de Tedesco'dan kariyeri için radikal karar!
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de kalan bütün maçlarından galibiyet ile ayrılırsa uzun yıllardır hasretini çektiği şampiyonluğa kavuşacak. Sarı-lacivertliler, şampiyonluk için kenetlenirken teknik direktör Domenico Tedesco ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalyan çalıştırıcıdan son olarak kariyeri adına flaş bir karar geldi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2026 06:50
TEKLİFİ REDDETTİ!
Çizme takımının Tedesco'ya teknik direktörlük koltuğunu emanet etmek istediği aktarıldı.
Ancak bu gelişmelere rağmen Tedesco'nun teklifi geri çevirdiği belirtildi. Takvim'in haberine göre; Tedesco'nun İtalyan kulübüne "Gelecek sezon Fenerbahçe'de devam edeceğim" dediği öğrenildi.
Öte yandan sezon içinde inişli çıkışlı sonuçlar alınsa da Tedesco'nun takım üzerindeki etkisi ve oyun planı, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.
ODAĞI FENERBAHÇE
Ayrıca tecrübeli çalıştırıcının kariyer planlamasında şu aşamada başka herhangi bir kulüple görüşmediği ifade ediliyor.
Bu durum, Fenerbahçe yönetimi ve taraftarları açısından önemli bir güven mesajı olarak değerlendiriliyor
