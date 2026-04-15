Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'a Zaniolo piyangosu! Kasa dolup taşacak

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Udinese'ye kiraladığı ve İtalyan ekibinde iyi bir performans gösteren Nicolo Zaniolo ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Çizme basını, yıldız futbolcuya talip olan 3 dev kulübü açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2026 13:09
Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren ve kadrosuna kattığı dünya yıldızlarıyla büyük ses getiren Galatasaray, yaptığı takviyelerin yanı sıra birçok futbolcusuyla da yollarını ayırdı.

Sarı-kırmızılıların sezon başında yollarını ayırdığı isimlerden biriyse Nicolo Zaniolo oldu.

Cimbom, İtalyan yıldızı Serie A ekiplerinden Udinese'ye kiraladı.

Son yıllarda kariyerinde büyük iniş çıkışlar yaşayan Zaniolo, İtalyan ekibinde adeta yeniden doğdu.

Serie A ekibiyle çıktığı 34 maçta 6 gol ve 7 asistlik bir performans sergileyen 26 yaşındaki futbolcu, takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı başardı.

Udinese'nin sezon sonunda bonservisini alacağı konuşulan Nicolo Zaniolo ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

İtalyan basını, Serie A ekibinin Galatasaray'a ay sonuna kadar 9 milyon Euro ödemesi halinde Zaniolo'nun bonservisini alabileceğini yazdı.

Ancak yıldız futbolcunun 3 milyon Euro'luk maaşının sorun olacağı aktarıldı. Zaniolo'nun maaşını büyük bir kısmını şu ana kadar Galatasaray'ın ödediği ve Udinese'nin yıldız futbolcu için sadece 1 milyon Euro harcadığı yazıldı.

Nicolo Zaniolo'nun bonservisinin alınması halinde maaş yükünün artacak olmasının İtalyan ekibi için sorun olacağı belirtildi.

Udinese'nin Zaniolo'nun bonservisini alıp almayacağı merak edilirken, 26 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

MILAN, NAPOLI VE JUVENTUS İSTİYOR

La Gazzetta dello Sport kaynaklı haberde; Milan, Napoli ve Juventus'un Nicolo Zaniolo'yu istediği yazıldı.

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti ve Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte'nin İtalyan oyuncunu yakından tanıdığı aktarıldı.

Milan'ın geçmişte de Zaniolo ile ilgilendiği ancak bonservis bedelinin çok yüksek olması nedeniyle transferin gerçekleşmediği vurgulanırken, şimdi durumun tersine döndüğü ve transferin gerçekleşebileceği kaydedildi.

Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Nicolo Zaniolo'nun güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olarak gösteriliyor.

