Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen'den flaş talep! O görüşme ortaya çıktı

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen'den flaş talep! O görüşme ortaya çıktı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Zorlu mücadele öncesinde sarı-kırmızılı ekipte dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Takımın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in, teknik direktör Okan Buruk ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği ve bu görüşmede önemli bir talepte bulunduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2026 14:35
GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen'den flaş talep! O görüşme ortaya çıktı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen'den flaş talep! O görüşme ortaya çıktı

Şampiyonluk ve küme düşme hattında büyük önem taşıyan bu mücadele 18 Nisan Cumartesi günü oynanacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen'den flaş talep! O görüşme ortaya çıktı

Cimbom zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılarak Fenerbahçe derbisi öncesi liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen'den flaş talep! O görüşme ortaya çıktı

Öte yandan Galatasaray'da saha çalışmalarına başlayan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen'den flaş talep! O görüşme ortaya çıktı

Yıldız futbolcunun, teknik direktör Okan Buruk ile özel bir görüşme yaptığı öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen'den flaş talep! O görüşme ortaya çıktı

Takvim'in haberine göre, Osimhen'in bu görüşmede cumartesi günü oynanacak Natura Dünyası Gençlerbirlği maçında ilk 11'de olmak istediğini söylediği öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen'den flaş talep! O görüşme ortaya çıktı

Takımla birlikte ilk kez idmana çıkması beklenen Osimhen'in, Natura Dünyası Gençlerbirlği maçında ilk 11'de olup olmayacağıyla ilgili son kararı Okan Buruk verecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen'den flaş talep! O görüşme ortaya çıktı

Yıldız futbolcunun, Natura Dünyası Gençlerbirliği maçında ikinci yarıda süre alma ihtimalinin daha yüksek olduğu da gelen bilgiler arasında.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
