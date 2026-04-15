GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen'den flaş talep! O görüşme ortaya çıktı
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Zorlu mücadele öncesinde sarı-kırmızılı ekipte dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Takımın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in, teknik direktör Okan Buruk ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği ve bu görüşmede önemli bir talepte bulunduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2026 14:35
Öte yandan Galatasaray'da saha çalışmalarına başlayan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Yıldız futbolcunun, teknik direktör Okan Buruk ile özel bir görüşme yaptığı öğrenildi.
Takvim'in haberine göre, Osimhen'in bu görüşmede cumartesi günü oynanacak Natura Dünyası Gençlerbirlği maçında ilk 11'de olmak istediğini söylediği öğrenildi.
Takımla birlikte ilk kez idmana çıkması beklenen Osimhen'in, Natura Dünyası Gençlerbirlği maçında ilk 11'de olup olmayacağıyla ilgili son kararı Okan Buruk verecek.
Yıldız futbolcunun, Natura Dünyası Gençlerbirliği maçında ikinci yarıda süre alma ihtimalinin daha yüksek olduğu da gelen bilgiler arasında.
