Bodrum FK - Alanyaspor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 11. hafta müsabakasında müsabakasında Bodrum FK ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Her iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor.

Bodrum FK'da teknik direktör İsmet Taşdemir'in ayrılmasının ardından göreve getirilen Volkan Demirel, yeni takımının başında ilk maçına çıkıyor.

BODRUM FK - ALANYASPOR İLK 11'LERİ

Bodrum FK: Gökhan, Celustka, Ajeti, Ali, Ege, Taylan, Musah, Brazao, Seferi, Dimitrov, Puşcaş.

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Fatih, Aliti, Balkovec, Buluthan, Makouta, Cordova, Lopes, Efecan, Serdar.

Bodrum FK - Alanyaspor karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

BODRUM FK - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Bodrum FK - Alanyaspor maçı 3 Kasım Pazar günü saat 16.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports Max 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.