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Haberler Süper Lig

Adana Demirspor - Sivasspor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 10. hafta maçında Adana Demirspor ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Yeni Adana Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetiyor. Adana Demirspor - Sivasspor karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2024 Cuma 19:53
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Adana Demirspor - Sivasspor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın açılış müsabakasında Adana Demirspor ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor.

ADANA DEMİRSPOR - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ

Adana Demirspor: Vedat, Abdulsamet, Manev, Semih, Arda Kurtulan, Maestro, Tayfun, İzzet, Ali Yavuz, Salih, Yusuf Barasi

Sivasspor: Nikolic, Uğur, Kamara, Radakovic, Murat, Charisis, Moutousammy, Turgunbayev, Queensy, Koita, Manaj

Adana Demirspor - Sivasspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz....

ADANA DEMİRSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor - Sivasspor maçı 25 Ekim Cuma günü saat 20.00'de başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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