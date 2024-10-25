Adana Demirspor - Sivasspor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın açılış müsabakasında Adana Demirspor ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor.

ADANA DEMİRSPOR - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ

Adana Demirspor: Vedat, Abdulsamet, Manev, Semih, Arda Kurtulan, Maestro, Tayfun, İzzet, Ali Yavuz, Salih, Yusuf Barasi

Sivasspor: Nikolic, Uğur, Kamara, Radakovic, Murat, Charisis, Moutousammy, Turgunbayev, Queensy, Koita, Manaj

Adana Demirspor - Sivasspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz....

ADANA DEMİRSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor - Sivasspor maçı 25 Ekim Cuma günü saat 20.00'de başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.