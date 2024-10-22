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Haberler Süper Lig

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...

2024-2025 sezonu Trendyol Süper Lig'in 9. haftasının sona ermesinin ardından şampiyonluk oranları güncellendi. İşte favori takım.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2024 Salı 18:25
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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...

9. hafta mücadelesinde Trabzonspor evinde Başakşehir'i Visca'nın golüyle 1-0 mağlup etti.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...

Galatasaray ise Antalya'dan Icardi(2) ve Osimhen'in golleriyle 3-0'la döndü.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...

Beşiktaş evinde konuk ettiği Konyaspor'u 2-0'la geçerken galibiyet golleri Immobile ve Rafa Silva'dan geldi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...

Haftanın kaybedeni Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertliler zorlu Samsun deplasmanından 2-2 ile dönerek 2 puan bıraktı.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...

Süper Lig'in 9. haftanın sona ermesiyle birlikte şampiyonluk oranları güncellendi. İşte o oranlar...

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...

Trabzonspor 67.00

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...

Beşiktaş 4.00

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...

Fenerbahçe 2.50

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