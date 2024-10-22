Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...
2024-2025 sezonu Trendyol Süper Lig'in 9. haftasının sona ermesinin ardından şampiyonluk oranları güncellendi. İşte favori takım.
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Beşiktaş evinde konuk ettiği Konyaspor'u 2-0'la geçerken galibiyet golleri Immobile ve Rafa Silva'dan geldi.
Haftanın kaybedeni Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertliler zorlu Samsun deplasmanından 2-2 ile dönerek 2 puan bıraktı.
Süper Lig'in 9. haftanın sona ermesiyle birlikte şampiyonluk oranları güncellendi. İşte o oranlar...
Trabzonspor 67.00
Beşiktaş 4.00
Fenerbahçe 2.50
Galatasaray 1.60
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